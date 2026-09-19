Những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam ở Asiad 2026

Tại Asiad 2026, chỉ tiêu được đặt ra với đoàn TTVN là giành từ 4 HCV trở lên, cao hơn thành tích 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 21 toàn đoàn tại kỳ đại hội trước diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Dù chỉ tiêu HCV cao hơn, nhưng nhìn chung TTVN vẫn đặt sự kỳ vọng ở những thế mạnh quen thuộc như bắn súng, cầu mây, wushu... Ở sân chơi có tính cạnh tranh khốc liệt như Asiad, thành tích cao không chỉ đến từ sự đầu tư mạnh, nỗ lực của các VĐV, mà còn có cả yếu tố may mắn.

Trong các niềm hy vọng HCV của đoàn TTVN, bắn súng được đánh giá là "sáng" nhất. Tại Asiad 19, Phạm Quang Huy xuất sắc giành HCV 10m súng ngắn hơi nam với 240,5 điểm. Bước vào Asiad năm nay, mục tiêu của xạ thủ người Hải Phòng chính là bảo vệ tấm HCV, nhưng chính anh cũng phải thừa nhận là "cực khó".

Thu Vinh và Thuỳ Trang có thể tranh chấp tấm HCV ở Asiad 2026. Ảnh: S.N

Vì vậy, để có thể giành HCV Asiad 2026, tuyển bắn súng Việt Nam phải có nhiều VĐV đạt trình độ hàng đầu châu lục, và Trịnh Thu Vinh là một trong số đó. Xạ thủ này từng đứng top 4 Olympic, giành bốn HCV và lập ba kỷ lục tại SEA Games 33, đạt các thông số rất tốt trong cả tập luyện và thi đấu ở các nội dung 10m và 25m súng ngắn.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thùy Trang cũng được xem là một "ẩn số" ở Asiad năm nay. Đầu năm 2026, cô giành chức vô địch châu Á nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, vượt qua cả ngôi sao Olympic Manu Bhaker của Ấn Độ.

Cùng với bắn súng, cầu mây Việt Nam là một trong những niềm hy vọng giành HCV Asiad. Dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Thị Vui, đội cầu mây nữ 4 người đang là đương kim vô địch Á vận hội. Đối thủ của cầu mây nữ Việt Nam vẫn là Thái Lan, Myanmar hoặc Hàn Quốc.

Tại Asiad năm nay, điền kinh được chờ đợi có thể tạo bên bất ngờ, với các nội dung được kỳ vọng là tiếp sức 4x400m nam và nữ sau khi cả hai đội giành HCV tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026.

Điền kinh Việt Nam có thế mạnh ở nội dung tiếp sức. Ảnh: S.N

Ở nội dung nữ, Việt Nam sở hữu những VĐV giàu kinh nghiệm như Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc. Đội nam khó tranh chấp huy chương hơn nhưng Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh và Tạ Ngọc Tưởng cũng cho thấy sự tiến bộ.

Với các môn võ, karate từng mang về 1 HCV cho đoàn TTVN ở Asiad Hàng Châu, nhưng năm nay nội dung kata đồng đội nữ không có trong chương trình thi đấu, bên cạnh đó karate bị cắt giảm tới gần một nửa bộ huy chương, nên tính cạnh tranh càng lớn.

Dương Thuý Vi cháy hết mình cho kỳ Asiad cuối.

Sự kỳ vọng ở các môn võ sẽ tập trung vào hai bài biểu diễn thương thuật và kiếm thuật của Dương Thuý Vi (wushu). Kinh nghiệm và bản lĩnh giúp nữ võ sĩ người Hà Nội có thể thực hiện được những động tác khó để nhận điểm cao từ trọng tài. Đây là kỳ Asiad cuối với Thuý Vi, và hi vọng cô có thể làm nên chuyện với tấm HCV như ở Asiad 2014.

Ngoài những môn thể thao trên, đoàn TTVN còn kỳ vọng gây bất ngờ ở thể dục dụng cụ, boxing, rowing, thể thao điện tử, MMA... Tất cả các VĐV, dù đạt tới trình độ nào thì họ vẫn phải thi đấu vượt ngưỡng mới có thể giành HCV ở sân chơi Á vận hội.