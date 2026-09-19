U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 20 trong trường hợp nào?

Sau hai lượt trận, cục diện bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20 đã trở nên khá rõ ràng khi Uzbekistan chắc chắn có vé vào tứ kết với 6 điểm.

U23 Việt Nam vươn lên đứng nhì bảng C với 4 điểm nhờ trận hòa Kuwait (1-1) và thắng Philippines (2-0).

U23 Việt Nam sáng cửa vào tứ kết môn bóng đá ASIAD 20 (Ảnh: Vietcontent).

Đội xếp thứ 3 ở bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20 là U23 Kuwait khi có 1 điểm. Trong khi đó, U23 Philippines chưa có điểm nào sau hai trận toàn thua và đã chắc chắn bị loại.

Tấm vé còn lại vào tứ kết ASIAD 20 tại bảng C sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U23 Việt Nam và Kuwait. Tại lượt trận cuối, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh chạm trán Uzbekistan, trong khi Kuwait sẽ đọ sức với Philippines. Theo lịch, cả hai trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 12h ngày 22/9.

Với những gì đang diễn ra, U23 Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp trong trường hợp có điểm trước Uzbekistan ở lượt trận cuối. Khi đó, đoàn quân áo đỏ có tối thiểu 5 điểm và không cần quan tâm kết quả ở trận còn lại giữa Kuwait và Philippines.

Bởi lẽ, ngay cả khi đánh bại Philippines với bất kỳ tỷ số nào, Kuwait cũng chỉ có tối đa 4 điểm và không thể vượt qua U23 Việt Nam.

Thậm chí, nếu đánh bại Uzbekistan ở lượt trận cuối, “Những chiến binh sao vàng” hoàn toàn có thể tiến vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20 bằng ngôi nhất bảng C với 7 điểm. Tuy nhiên, đây chắc chắn là nhiệm vụ không hề đơn giản, bởi đại diện Trung Á được đánh giá rất cao.

Nhưng mục tiêu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trong trận đấu này có lẽ chỉ là một kết quả hòa. Theo đánh giá, nhiệm vụ này hoàn toàn có thể thực hiện được, đặc biệt trong bối cảnh Uzbekistan đã chắc chắn đi tiếp.

Tình hình chỉ trở nên phức tạp nếu U23 Việt Nam thất bại trước Uzbekistan.

Trong kịch bản này, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ có 4 điểm, Uzbekistan có 9 điểm và đứng đầu bảng. Khi đó, U23 Việt Nam phải chờ kết quả trong màn so tài giữa Kuwait và Philippines.

Nếu Kuwait hòa hoặc thua Philippines, đội bóng Tây Á chỉ có tối đa 2 điểm và U23 Việt Nam sẽ vào tứ kết bằng ngôi nhì bảng C.

Vì vậy, kịch bản duy nhất có thể khiến U23 Việt Nam mất vị trí thứ hai là để thua Uzbekistan, đồng thời Kuwait đánh bại Philippines.

Nếu điều này xảy ra, U23 Việt Nam và Kuwait cùng có 4 điểm. Khi đó, cuộc cạnh tranh ngôi nhì bảng C sẽ cần phải sử dụng đến các chỉ số phụ.

Theo quy định của ban tổ chức, nếu các đội cùng bảng bằng điểm nhau, tiêu chí được tính đến đầu tiên để phân thứ hạng là hiệu số bàn thắng bại, sau đó mới đến số bàn thắng và các chỉ số khác.

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam đang nắm ưu thế với hiệu số +2, ghi được 3 bàn thắng. Trong khi đó, Kuwait có hiệu số -2 và mới ghi được 1 bàn thắng.

Như vậy, U23 Việt Nam chỉ bị loại nếu thua Uzbekistan 0-3 hoặc cách biệt 3 bàn trở lên, còn Kuwait thắng Philippines với cách biệt 2 bàn trở lên.

Khi đó, U23 Việt Nam và Kuwait có cùng 4 điểm nhưng đại diện Tây Á xếp trên nhờ hơn hiệu số (0 so với -1).

Ngược lại, trong trường hợp U23 Việt Nam thua Uzbekistan với tỷ số sát nút, còn Kuwait thắng Philippines với cách biệt không quá 2 bàn thì đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có vé vào tứ kết.

Bảng xếp hạng bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20.