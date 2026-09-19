Thống kê trận đấu New York City FC 0-1 New York Red Bulls: J. Hall tỏa sáng, New York Red Bulls giành trọn 3 điểm

Đi qua những địa danh gắn với lịch sử Asian Games tại Nhật Bản, được trao truyền qua khoảng 1.000 người và hiện diện tại nhiều địa phương của tỉnh Aichi, ngọn lửa ASIAD 20 đã hoàn thành hành trình đặc biệt trước khi được đưa tới lễ khai mạc tối 19.9.