Thống kê trận đấu New York City FC 0-1 New York Red Bulls: J. Hall tỏa sáng, New York Red Bulls giành trọn 3 điểm
New York Red Bulls vượt qua New York City FC với tỷ số 1-0. Nicolás Fernández là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
New York City FC kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng; New York City FC vượt trội về số cú sút trúng đích (4), nhưng New York City FC lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Bảng xếp hạng
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-new-york-city-fc-0-1-new-york-red-bulls-j-hall-toa-sang-new-york-red-bulls-gianh-tron-3-diem-465468.html