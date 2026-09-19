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Thống kê trận đấu New York City FC 0-1 New York Red Bulls: J. Hall tỏa sáng, New York Red Bulls giành trọn 3 điểm

New York Red Bulls vượt qua New York City FC với tỷ số 1-0. Nicolás Fernández là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

New York City FC kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng; New York City FC vượt trội về số cú sút trúng đích (4), nhưng New York City FC lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-new-york-city-fc-0-1-new-york-red-bulls-j-hall-toa-sang-new-york-red-bulls-gianh-tron-3-diem-465468.html