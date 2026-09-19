Cổ động viên quyết... đấu chủ tịch

Theo Calcio e Finanza, doanh số bán vé mùa của Lazio đã giảm từ gần 30.000 vé vào năm ngoái xuống còn chưa đầy 4.500 vé năm nay. Trận đấu trên sân nhà tiếp đón AC Milan mùa trước thu hút 50.000 khán giả, thì ở trận đấu diễn ra hôm 12-9, lượng khán giả tới sân nhà cổ vũ cho Lazio chưa đến một nửa trong số đó. Đáng nói, phần lớn cổ động viên Lazio có mặt ở Stadio Olimpico hôm ấy để cổ vũ cho đội khách.

Nhiều khu vực trên khán đài sân Stadio Olimpico trống vắng khi Lazio tiếp đón AC Milan tại vòng 4 Serie A 2026-2027. Ảnh: EPA

Tất nhiên, người hâm mộ Lazio vẫn không giảm bớt sự quan tâm với đội nhà. Hàng trăm người đã tập trung bên ngoài sân tập của đội trước trận đấu; rồi tạo thành một đoàn người hộ tống xe buýt các cầu thủ Lazio đến sân Stadio Olimpico. Một tuyên bố được các nhóm cổ động viên đưa ra trước đó cho biết ý định của họ là sẽ “xem trận đấu ở quán rượu hoặc ở nhà”.

Đây là một hành động phản đối nhắm vào chủ tịch câu lạc bộ, ông Claudio Lotito. Hàng nghìn người hâm mộ đã đi đến các trận đấu sân khách, thậm chí cả những trận giao hữu trước mùa giải để củng cố thông điệp rằng họ vẫn quan tâm đến câu lạc bộ của mình, nhưng không muốn ủng hộ người đang kiểm soát đội bóng.

Mâu thuẫn giữa người hâm mộ với ông Claudio Lotito không phải là chuyện mới. Hồi tháng 1-2026, một bức thư ngỏ đã được đăng tải trên Change.org cáo buộc chủ tịch Lazio đã "tước đoạt quyền được mơ ước của người hâm mộ" trong suốt hơn 20 năm qua. Ông Claudio Lotito bị cáo buộc là không chú ý đến Lazio mà chỉ tập trung vào những việc khác, đặc biệt là tích cực hoạt động chính trị, từng được bầu vào Thượng viện Italy năm 2022.

Ngoài Lazio, ông Claudio Lotito đã mua một câu lạc bộ bóng đá khác, Salernitana, vào năm 2011 và trong 10 năm tiếp theo đã giúp đội thăng hạng từ Serie D (giải bóng đá hạng 4 Italy) lên giải đấu cao nhất Serie A. Nhưng sau đó, vị doanh nhân sinh năm 1957 này buộc phải bán lại Salernitana do xung đột lợi ích.

Sự phản đối Chủ tịch Claudio Lotito được đông đảo cổ động viên Lazio cụ thể hóa bằng việc từ chối tới sân nhà cổ vũ. Điều này khiến doanh thu của Lazio sụt giảm nghiêm trọng và cũng ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của toàn đội. HLV Gattuso đã cảm ơn những người hâm mộ đã đến thể hiện sự ủng hộ trước đó, nhưng chua chát: “Tôi không nghĩ ai cũng sẽ hài lòng với tình hình này. Chúng tôi đều muốn thi đấu trên sân nhà mà có khoảng 50.000-55.000 cổ động viên. Sẽ không còn là bóng đá nếu thiếu người hâm mộ”.