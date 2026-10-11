Kết nối không gian mới

Du khách tham quan địa đạo Kỳ Anh (phường Bàn Thạch). Ảnh: X.S

Theo Kế hoạch 499/KH-UBND, UBND thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đưa vào khai thác chính thức ít nhất 7 điểm du lịch tại 7 địa bàn trọng điểm phía Nam gồm Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch và các xã Tam Xuân, Tam Hải, Phú Ninh. Mỗi địa bàn hình thành ít nhất một sản phẩm đặc trưng.

Giàu tiềm năng nhưng thiếu sản phẩm

Ths. Huỳnh Thanh Siêng, giảng viên Trường Đại học Quảng Nam, thành viên Công ty TNHH Du lịch Quảng Nam nhìn nhận, du lịch phía Nam Đà Nẵng được khoanh vùng theo 2 không gian. Phía Đông và Đông Nam là khu vực thành phố Tam Kỳ (cũ), Tam Xuân, Núi Thành, Tam Anh, Phú Ninh...; phía Tây Nam có khu vực Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My... Tại đây ghi nhận 3 nguồn khách: Học sinh, sinh viên, các đơn vị trải nghiệm du lịch giáo dục, về nguồn với các địa chỉ đỏ; khách đến dự sự kiện, du lịch MICE; cuối cùng là nhóm khách lưu trú tại khu vực Tam Kỳ, Phú Ninh, Tam Tiến...

Theo ông Siêng, điều này cho thấy dư địa phát triển của du lịch phía Nam đã được du khách biết đến. Tuy nhiên, độ nhận diện chưa cao so với trung tâm thành phố, Hội An hay Mỹ Sơn. "Thông tin du lịch phía Nam đã bắt đầu xuất hiện trong sự lựa chọn của khách nhưng sự quảng bá rộng rãi thì chưa. Nhiều du khách đến trải nghiệm và thấy thú vị, họ nhận ra nơi này có những giá trị riêng biệt", ông Siêng cho biết.

Khai thác tài nguyên và biến tiềm năng thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, vẫn là câu chuyện được đề cập nhiều trong bức tranh du lịch phía Nam. Ông Siêng lấy ví dụ ở một số điểm đến. Đơn cử, tại địa đạo Kỳ Anh (phường Bàn Thạch) - một trong 3 hệ thống địa đạo lớn nhất Việt Nam cùng với Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) và Vịnh Mốc (tỉnh Quảng Trị), quỹ thời gian trải nghiệm của du khách tương đối ngắn, thiếu dịch vụ và nhân sự hạn chế, du khách chưa được nghe thuyết minh bằng tiếng Anh bài bản.

Hay Làng bích họa Tam Thanh (phường Quảng Phú) phần nào xuống cấp so với ban đầu, xã đảo Tam Hải không đón được khách đoàn do hạn chế về hạ tầng giao thông. Xe chở khách đoàn 29 chỗ ngồi không thể lên phà để sang Tam Hải, tuyến đường bê tông 5 cây số từ bến đò Tam Hải đến thắng cảnh Bàn Than cũng không thể phục vụ xe lớn...

Vấn đề không chỉ là đưa du khách đi xa hơn về phía Nam, mà là thêm lý do để họ ở lại lâu hơn, chi tiêu sâu hơn và hiểu Đà Nẵng bằng một trải nghiệm bản địa hơn. Nếu làm được điều đó, Nam Đà Nẵng sẽ góp phần làm giàu thêm hệ sinh thái du lịch của toàn thành phố, bổ sung cho trung tâm Đà Nẵng và Hội An, đồng thời mở ra sinh kế bền vững hơn cho cộng đồng địa phương". Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Furama Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng

Bổ sung không gian trải nghiệm mới

Tại buổi công bố tour du lịch phía Nam - "Chạm vào thiên nhiên" tại phường Quảng Phú mới đây, ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố nhấn mạnh: "Phát triển du lịch phía Nam không phải là lặp lại những sản phẩm nơi khác đã có, mà quan trọng là nhận diện, gìn giữ và khai thác những giá trị nguyên bản của vùng đất, chuyển hóa những tài nguyên đang hiện hữu thành các sản phẩm và trải nghiệm có bản sắc riêng".

Vườn Cừa (phường Hương Trà) với hàng sưa di sản rợp bóng bên sông Tam Kỳ. Ảnh: XUÂN SƠN

Còn ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Furama Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng, ngành du lịch và các địa phương cần chuyển từ tư duy "điểm tham quan" sang "hành trình trải nghiệm". Một điểm đến riêng lẻ có thể giữ chân khách 30 phút hoặc một giờ nhưng một hành trình được thiết kế tốt có thể giữ khách nửa ngày, một ngày, hai ngày một đêm...

Ông Quỳnh đề xuất hình thành một số chuỗi sản phẩm mũi nhọn. Trước hết là chuỗi văn hóa - lịch sử - sông nước kết nối Địa đạo Kỳ Anh, Bãi sậy - Sông Đầm, Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Tháp Chiên Đàn và các không gian ẩm thực xứ Quảng; phù hợp khách học đường, khách nội địa, khách MICE kết hợp CSR, khách nghiên cứu văn hóa - lịch sử và khách quốc tế yêu thích chiều sâu bản địa.

Ngoài ra còn chuỗi biển, đảo - làng chài - nghệ thuật cộng đồng kết nối các bãi biển Tam Thanh - Tam Tiến - Tam Hải để hình thành sản phẩm rất riêng của phía Nam theo định hướng của thành phố: bình minh chợ cá, một ngày làm ngư dân, trải nghiệm thuyền thúng, lễ cầu ngư, ẩm thực hải sản, nghệ thuật cộng đồng và lưu trú ven biển. Cuối cùng là chuỗi sinh thái - wellness - nông nghiệp, lấy Hồ Phú Ninh, Hương Trà, Cà Ban và các vùng phụ cận làm hạt nhân. Đây là nhóm phù hợp xu hướng nghỉ dưỡng chậm, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm thiên nhiên, farmstay, trekking, camping, thiền, ẩm thực làng quê và giáo dục môi trường.

Đặc biệt cần phát triển những yếu tố then chốt khác như: mô hình làng biển lưu trú xanh tại các địa phương phía Nam, sản phẩm du lịch đêm, phát triển nguồn nhân lực, nâng cấp hạ tầng, phát triển wifi, mã QR, bản đồ số và thanh toán không tiền mặt...

Theo ông Huỳnh Thanh Siêng, khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh đã có khách sạn 4 sao, resort 5 sao cùng đường sá khu vực nội thị khang trang, các điểm đến không cách nhau quá xa, đây là lợi điểm để mở những tour/tuyến liên kết các sản phẩm du lịch. Có thể là tuyến "City Tam Kỳ" 1 ngày với lịch trình: Địa đạo Kỳ Anh/Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng - ăn trưa với đặc sản mỳ Quảng, cơm gà - thăm Làng bích họa và tắm biển Tam Thanh, ăn hải sản.

Hay tuyến chuyên đề địa chỉ đỏ, tích hợp các điểm đến trên với Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2, di tích cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu. Một tuyến nữa là Tam Kỳ - Hồ Phú Ninh với lịch trình 1-2 ngày bao gồm nghỉ dưỡng, ăn trưa, trải nghiệm thắng cảnh... Bên cạnh đó, là tuyến về phía Tây Nam thăm Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, làng cổ Lộc Yên, căn cứ Nước Oa, làng Mường, trải nghiệm vùng sâm Ngọc Linh, làng cộng đồng...

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, cùng định hướng của chính quyền, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng, vận chuyển, điểm đến, nền tảng số và cộng đồng sẽ là lực lượng biến tài nguyên thành sản phẩm du lịch. Doanh nghiệp sẽ đồng hành với thành phố trong khảo sát, xây dựng tour mẫu, famtrip, presstrip, kết nối thị trường, đào tạo nguồn nhân lực và thử nghiệm sản phẩm trước khi truyền thông rộng rãi để phát triển không gian du lịch phía Nam.