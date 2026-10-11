Na Sầm: Khai mạc giải chạy "Chinh phục đỉnh Khau Khú”

Các đại biểu dự chương trình

Dự chương trình có lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số xã trên địa bàn tỉnh cùng đông đảo người dân, du khách và các vận động viên tham gia giải chạy.

Chủ tịch UBND xã Na Sầm phát biểu khai mạc giải

Trong chương trình, lãnh đạo xã Na Sầm đã phát biểu khai mạc giải chạy “Chinh phục đỉnh Khau Khú” chào mừng ngày kỷ niệm của địa phương. Đây là hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng; đồng thời tạo cơ hội quảng bá cảnh quan thiên nhiên, sản phẩm đặc trưng và những giá trị văn hóa của Na Sầm đến với du khách.

Giải chạy sẽ diễn ra vào sáng sớm 11/10, thu hút gần 500 vận động viên tham gia tranh tài ở 3 cự ly. Dự kiến bế mạc giải và trao huy chương sẽ diễn ra sau khi các vận động viên hoàn thành các cự ly thi đấu vào trưa ngày 11/10.

Tiết mục mở màn chương trình giao lưu văn nghệ

Tiết mục hát then "Na Sầm vững bước tương lai" trong chương trình

Cũng trong chương trình, người dân, du khách và các vận động viên được thưởng thức 15 tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương; tham quan các gian trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản địa phương và trải nghiệm không gian văn hóa ẩm thực.

Người dân và du khách tham quan các gian trưng bày nông sản địa phương

Hoạt động trình diễn giã bánh dày trong chương trình

Hoạt động trải nghiệm làm bánh dày trong chương trình

Thông qua các hoạt động thể thao, văn nghệ và trưng bày sản phẩm địa phương, xã góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.