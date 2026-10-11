Giá trị từ câu chuyện làng biển

Gần 10 năm gắn với du lịch biển Tam Tiến, anh Võ Hồng Rôn cho rằng điều quan trọng là sản phẩm phải xuất phát từ nhịp sống thật của người dân địa phương, chứ không phải là sản phẩm trình diễn khi đón khách. Ảnh: H.L

Từ sinh kế làng biển đến sản phẩm du lịch

Khoảng 4 giờ sáng, chợ cá Tam Tiến đã bắt đầu nhộn nhịp. Những chiếc thuyền lần lượt cập bờ, hải sản được đưa lên, tiếng nói lao xao hòa trong nhịp mua bán quen thuộc của người dân làng biển. Với du khách từ xa đến, đây là một trải nghiệm thú vị về đời sống ngư dân, nơi hoạt động mua bán diễn ra ngay mép nước.

Từng là ngư dân đánh bắt xa bờ, anh Võ Hồng Rôn quyết định cải tạo căn nhà gỗ thành homestay. Những chuyến đi biển, chèo SUP, câu mực, lặn ngắm san hô, tham quan chợ cá được anh đưa vào lịch trình phục vụ khách lưu trú. Theo anh Rôn, làm du lịch ở làng biển trước hết phải dựa vào những gì người dân đang có, từ cảnh quan, sinh kế đến văn hóa, đồng thời đầu tư vừa sức để có thể duy trì lâu dài.

Tại Tam Thanh, nhiều năm qua, những bức tranh trên tường nhà, bờ rào đã góp phần đưa khách về thăm làng biển. Song sức hấp dẫn của nơi đây không dừng ở những mảng màu. Nhiều du khách cho biết họ thích được dạo bước thong dong giữa con đường làng, ghé vào nhà này tham quan nghề làm mắm, bước sang nhà khác quan sát cách đan lưới, vá ghe. Những câu chuyện ấy cho thấy tài nguyên du lịch biển phía Nam đang nằm ngay trong đời sống văn hóa của người dân. Vấn đề là làm sao để những giá trị vốn quen thuộc với người địa phương trở thành trải nghiệm có sức hấp dẫn với du khách, mà không làm mất đi vẻ tự nhiên vốn có.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phân tích, lợi thế của khu vực phía Nam nằm ở sự đa dạng về tài nguyên và đời sống bản địa. Vì vậy, mỗi điểm đến cần được định vị bằng một sản phẩm riêng, tránh phát triển theo cùng một công thức. Tam Thanh có thể phát huy câu chuyện làng biển qua nghệ thuật, ẩm thực và nghề truyền thống. Tam Tiến tạo dấu ấn từ chợ cá bình minh, sinh kế ngư dân và các trải nghiệm trên biển. Trong khi Tam Hải có thể tập trung vào du lịch sinh thái biển đảo gắn với Bàn Than, Hòn Mang, Hòn Dứa và văn hóa cư dân vùng đảo. Khi các điểm đến được kết nối thành một hành trình, giá trị của từng nơi sẽ được cộng hưởng.

Sản phẩm đi cùng mùa vụ

Đặc trưng thời tiết ven biển khiến hoạt động du lịch phía Nam có tính mùa vụ. Đây cũng là khoảng trống cần được tính đến khi xây dựng sản phẩm và tổ chức thị trường.

Sau gần 10 năm làm du lịch, anh Võ Hồng Rôn nhận thấy thời điểm từ tháng Ba đến tháng Tám thuận lợi để khai thác các trải nghiệm biển như chèo SUP, câu mực, khám phá chợ cá, ẩm thực và nghỉ dưỡng. Những tháng cuối năm, khi thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động trên biển, có thể chuyển sang trải nghiệm văn hóa làng biển, nghề truyền thống, ẩm thực và đời sống cộng đồng.

Cách làm theo mùa giúp giảm sự phụ thuộc vào vài tháng cao điểm, đồng thời tạo thêm lý do để du khách trở lại vào những thời điểm khác nhau. Anh cho rằng, điều quan trọng là sản phẩm phải xuất phát từ nhịp sống thật của người dân địa phương, chứ không phải là sản phẩm trình diễn khi đón khách.

“Khách đến làng biển muốn được nhìn thấy cuộc sống của người dân, được ăn món ăn địa phương, nghe những câu chuyện về nghề biển. Càng tự nhiên thì những trải nghiệm ấy càng có giá trị”, anh nói.

Thực tế cho thấy du lịch biển phía Nam vẫn còn nhiều khoảng trống để khai thác. Một số điểm đã có khách tìm đến, người dân bắt đầu tham gia làm du lịch, nhưng quy mô dịch vụ và khả năng đón khách vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Khoảng cách này đặt ra yêu cầu vừa hoàn thiện sản phẩm, vừa tạo những điều kiện thuận lợi hơn để các hoạt động du lịch có thể vận hành ổn định.

Có thể nói, những bức tranh trên tường ở Tam Thanh, phiên chợ cá lúc bình minh ở Tam Tiến hay ghềnh đá Bàn Than vốn đã có câu chuyện riêng. Điều cần thêm lúc này là cách tổ chức để những câu chuyện ấy trở thành lý do đủ hấp dẫn để du khách dành thêm thời gian cho phía Nam.