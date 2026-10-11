Văn nghệ chào mừng lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)”. (Ảnh: BTC)

Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Trưng bày giới thiệu, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, giúp công chúng tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám cùng truyền thống giáo dục, khoa cử Việt Nam.

Đại biểu, đồng bào và du khách nghe thuyết minh về các nội dung trưng bày. (Ảnh: BTC)

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh: Được thành lập năm 1076, Quốc Tử Giám Thăng Long đã đồng hành cùng lịch sử dân tộc qua nhiều thế kỷ, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu. (Ảnh: BTC)

Kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám là dịp để chúng ta tự hào nhìn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang, đồng thời là cơ hội suy ngẫm sâu sắc hơn về vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước, những giá trị này nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp do cha ông vun đắp.

Tổ chức trưng bày về Văn Miếu-Quốc Tử Giám tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam góp phần kết nối 2 không gian văn hóa, đưa những giá trị của nền quốc học nước nhà được giới thiệu rộng rãi tới công chúng. Trưng bày góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hiến của dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ; góp phần thiết thực vào chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.

Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, là trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam tại kinh đô Thăng Long. Nơi đây quy tụ những nhà giáo uyên thâm, đức độ, thông hiểu Nho học, được triều đình tín nhiệm giao trọng trách giảng dạy, đào tạo và tiến cử nhân tài cho đất nước. Qua nhiều thế hệ, Quốc Tử Giám giữ vai trò quan trọng trong nền giáo dục khoa cử Việt Nam thời trung đại.

Văn Miếu-Quốc Tử Giám gắn liền với tên tuổi các vị vua có đóng góp quan trọng cho nền giáo dục nước nhà, như vua Lý Thánh Tông, vua Lý Nhân Tông, vua Lê Thánh Tông, nhà giáo Chu Văn An. Nhiều danh nhân, học quan các thời kỳ tiếp tục đóng góp cho nền giáo dục, khoa cử nước nhà, tiêu biểu như các vị Thân Nhân Trung, Phùng Khắc Khoan, Trần Xuân Yến, Nguyễn Nghiễm, Phan Lê Phiên...

Theo dòng chảy thời gian, Văn Miếu-Quốc Tử Giám trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài. Những giá trị này được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần vun đắp nền tảng văn hóa và tinh thần hiếu học của dân tộc Việt Nam.

Năm 2011, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám vào Danh mục Di sản tư liệu thế giới, góp phần khẳng định giá trị của di tích trong lịch sử giáo dục và khoa cử Việt Nam.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám chia sẻ: Trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” giới thiệu tới công chúng quá trình phát triển của trường Quốc học đầu tiên, những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu, dấu ấn của nền giáo dục, khoa cử truyền thống cùng nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn hiện nay.

Phó giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Nguyễn Văn Tú phát biểu. (Ảnh: BTC)

Việc tổ chức trưng bày tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam góp phần kết nối những giá trị của nền quốc học với các sắc thái văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Trưng bày sẽ giúp công chúng tìm hiểu lịch sử giáo dục nước nhà, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ di sản và tiếp nối truyền thống hiếu học của cha ông trong các thế hệ hôm nay và mai sau.

Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)”. (Ảnh: BTC)

Trưng bày gồm 3 chủ đề chính: Nơi khởi nguồn đạo học; Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên; Hành trình bảo tồn và phát huy di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Du khách và đồng bào tham quan trưng bày. (Ảnh: BTC)

Qua hệ thống tài liệu, hình ảnh và hiện vật, công chúng tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và các giá trị tiêu biểu của quần thể di tích lịch sử-văn hóa Văn Miếu-Quốc Tử Giám và nền giáo dục khoa cử Việt Nam.

Trưng bày phản ánh những nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di tích, từng bước phát triển di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám thành không gian văn hóa sáng tạo của Thủ đô Hà Nội. Những câu chuyện về đạo học và giá trị văn hóa do cha ông vun đắp, trao truyền qua nhiều thế hệ góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ di sản, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Năm 2012, Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Văn Miếu-Quốc Tử Giám được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Bên cạnh hoạt động tham quan, công chúng còn có dịp trải nghiệm những hoạt động tìm hiểu lịch sử học hành, thi cử thời xưa, từ đó thêm trân trọng truyền thống hiếu học và nâng cao ý thức gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Các em nhỏ hào hứng trải nghiệm hoạt động tìm hiểu lịch sử. (Ảnh: BTC)

Trưng bày kéo dài đến hết tháng 11/2026.