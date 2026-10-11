Đảo ngọc giữa trùng dương

Xe cuci bên phong điện Phú Quý - một trong những điểm check in yêu thích trên đảo. Ảnh: H.N.T

Từ cảng Phan Thiết, sau 2,5 giờ dập dềnh trên tàu cao tốc mang tên Trưng Trắc, chúng tôi đặt chân lên đảo. Trên chiếc xe cuxi xinh xắn đầy màu sắc - loại xe được du khách ưa chuộng thuê làm phương tiện di chuyển và chụp hình - chúng tôi mất hơn một giờ chạy quanh đảo để cảm nhận cuộc sống nơi đây.

Ấn tượng ban đầu của tôi là xanh: trời xanh, biển xanh, cây xanh bao bọc lấy hòn đảo nhỏ. Nhìn từ trên cao, đảo trông như một con cá thu khổng lồ trồi lên giữa biển, có lẽ vì thế mà đảo còn có tên gọi Cù Lao Thu.

Những ngày ở trên đảo, nhiều lần chúng tôi đi lại trên những cung đường này. Khi tham quan, check in các điểm nổi tiếng của đảo như bãi biển Triều Dương, dốc Phượt, cột cờ đảo Phú Quý, ngọn hải đăng, đấu trường La Mã… Khi chỉ đơn giản là chạy xe trên những con đường xuyên qua rừng cây xanh mướt, vòng vèo trên đường bờ biển ngoằn ngoèo.

Thỉnh thoảng chúng tôi dừng lại dạo bước trên bờ cát trắng mịn, sục chân vào làn nước biển trong xanh màu ngọc bích, trong đến mức thấy cả những chú cá nhỏ tung tăng bơi lội, những rặng san hô, bãi đá bên dưới mặt biển. Khi nằm vắt vẻo trên chiếc võng trong ngôi quán nhỏ bên bờ biển (đúng hơn là căn chòi dựng tạm), nghe tiếng sóng vỗ vào bờ đá, ngắm ngư dân gỡ lưới cá tôm sau một ngày lênh đênh trên biển…

Đảo Phú Quý hình thành từ dung nham núi lửa và trầm tích biển. Đến nay vẫn còn dấu vết các miệng núi lửa dưới biển và 3 ngọn núi trên đảo là núi Cấm, núi Ông Đụn, núi Cao Cát. Trong đó đỉnh Cao Cát với những vách núi dựng đứng gồm nhiều vỉa tầng đá đen xám xếp lên nhau tạo nên những hình dáng kỳ vĩ, là nơi check in nổi tiếng của đảo.

Từ chùa Linh Sơn, ngôi cổ tự thành lập vào năm 1848 ở lưng chừng đồi, chúng tôi leo lên đỉnh Cao Cát lúc hoàng hôn nhuộm đỏ biển trời. Gió lồng lộng. Toàn cảnh đảo Phú Quý hiện lên trong tầm mắt, 3 trụ phong điện trắng toát sừng sững giữa đảo xanh, cùng với nguồn năng lượng diesel cung cấp cho đảo. Bên sườn núi, nhóm bạn trẻ tạo dáng chụp hình, trông thật bé nhỏ giữa những vòng tròn kỳ lạ tạo nên từ đá núi. Xa xa, các mỏm đá trầm tích nhô ra biển tạo nên những hình thù độc đáo. Màu đen của đá làm nền cho màu trắng của cát, màu xanh của biển, màu đỏ sẫm của trời chiều…

Người bạn tôi đã đi Phú Quý nhiều lần nói rằng gió là đặc sản của đảo. Quả đúng như vậy, gió phần phật cả ngày lẫn đêm. Những cây bàng dọc bờ kè nơi tôi ở có tán nghiêng hẳn một bên, trông như mái tóc dài tung bay theo chiều gió.

Ở Phú Quý chúng tôi tranh thủ thưởng thức hải sản tươi ngon, bánh căn mực - tôm, bánh canh chả cá, gỏi cá đuối, cá ghim nướng, cá nâu cá dìa nấu ngót, lẩu… Tôi cũng thích món bò nóng Phú Quý, một đặc sản du khách nên thưởng thức khi đến đảo. Ở chợ Tam Thanh, tôi được uống nước dứa rừng, nấu từ những quả dứa dại người dân hái trên đảo; ăn bánh kẹp đến no bụng, lúc về còn được tặng thêm vài cái nhâm nhi.

Điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là sự chân tình hồn hậu của người dân. Câu nói “ở đây chỉ bán một giá, dân đảo hay du khách đều như nhau” tôi nghe khá nhiều lần khi đi ăn, khi mua quà mang về đất liền.

Lúc viếng chùa Linh Quang - ngôi cổ tự lâu đời nhất đảo - tôi ngỏ ý muốn tìm nhà một cụ cao niên để hỏi chuyện xưa, một chị đang đi lễ chùa chở tôi đến nơi, rồi ngồi đợi tôi xong việc đưa tôi về tận khách sạn, dù tôi đã nói “xong việc em sẽ đi bộ về”. Chị chủ quán cơm căn dặn tôi chỗ ăn ngon chất lượng, anh bán nước nhiệt tình chỉ cách đi đến những điểm tham quan…

Có lẽ, đó mới chính là những điều níu chân du khách, để chân bước lên tàu mà lòng vẫn mãi luyến lưu.