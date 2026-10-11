Nghĩa Thuận tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc gắn với quảng bá sản phẩm OCOP

Nhân dân và du khách tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản đặc trưng của xã Nghĩa Thuận.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và quảng bá sản phẩm địa phương. Nổi bật là chương trình nghệ thuật chào mừng, lễ khai mạc Ngày hội; các phần thi nấu rượu ngô truyền thống, trưng bày mâm quả “Quả hồng đẹp Nghĩa Thuận”; thi đấu các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, kéo co. Cùng với đó, các thôn tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương, trong đó có hồng không hạt Nghĩa Thuận, rượu ngô Thanh Vân, rau củ quả sạch và các sản phẩm thủ công truyền thống. Du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc trưng, tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Thi nấu rượu ngô men lá – hoạt động đặc sắc tại ngày hội.

Thông qua Ngày hội nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, ẩm thực và du lịch của xã Nghĩa Thuận. Đây cũng là dịp giới thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Nghĩa Thuận và Hiệp hội Du lịch tỉnh ký kết về phát triển du lịch.

Nhà tài trợ tặng 1.000 tài khoản khoá học online AI ứng dụng “AI FOR IMPACT” về truyền thông, giáo dục và y tế cho xã Nghĩa Thuận trị giá 500 triệu đồng.

Trong khuôn khổ Ngày hội, xã Nghĩa Thuận phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm và Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; đồng thời phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức lễ ký kết phát triển du lịch trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030 và công bố quy hoạch Khu du lịch trải nghiệm Công viên tình yêu xã Nghĩa Thuận.