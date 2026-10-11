Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao giải A cho tác giả Lê Văn Ninh (tỉnh Điện Biên) với tác phẩm “Ua Nênh”.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III năm 2026 thu hút 213 tác giả với 331 tác phẩm tham gia. Các tác phẩm thể hiện sự đa dạng về chất liệu, ngôn ngữ tạo hình, phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc và những chuyển động của đời sống đương đại. Qua quá trình thẩm định, Hội đồng Nghệ thuật lựa chọn 225 tác phẩm trưng bày tại triển lãm và tham dự giải thưởng. Tại chương trình, Ban Tổ chức công bố và trao 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 8 giải Khuyến khích và 3 giải Nghệ sĩ trẻ. Trong đó, giải A thuộc về họa sĩ Lê Văn Ninh (tỉnh Điện Biên) với tác phẩm “Ua Nênh”.

Họa sĩ Vi Kiến Thành, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam” cho các cá nhân có đóng góp cho sự phát triển mỹ thuật.

Cùng với trao giải, Ban Tổ chức công bố danh sách 16 tác giả có tác phẩm được giới thiệu tham dự Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2026. Hội Mỹ thuật Việt Nam trao Bằng khen cho 2 tập thể và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam” cho 5 cá nhân tỉnh Điện Biên có đóng góp cho sự phát triển mỹ thuật.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực III lần thứ 30.

Năm 2026, Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh Điện Biên cũng tổ chức Triển lãm Mỹ thuật tỉnh lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Sắc miền Ban”, thu hút sự tham gia của 18 tác giả với 34 tác phẩm. Triển lãm góp phần quảng bá vẻ đẹp quê hương, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc Điện Biên, tạo thêm không gian giao lưu, sáng tạo nghệ thuật. Dịp này, Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật tỉnh lần thứ nhất năm 2026 đã trao các giải thưởng cho các tác phẩm tiêu biểu, gồm: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Đại biểu tham quan bức tranh đạt giải A của tác giả Lê Văn Ninh.

Đại biểu tham quan các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm.

Triển lãm là dịp để các họa sĩ, nhà điêu khắc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, giới thiệu những thành quả lao động nghệ thuật; đồng thời góp phần phát hiện, tôn vinh các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thúc đẩy sự phát triển của mỹ thuật khu vực Tây Bắc nói riêng và mỹ thuật Việt Nam nói chung.