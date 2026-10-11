Đặc sắc chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Người dân tham gia các tiết mục nhảy dân vũ tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động tuần này là 20 tiết mục ca múa nhạc, hòa tấu, nhảy hiện đại, khiêu vũ và trình diễn trang phục truyền thống tại sân khấu trung tâm do học sinh, sinh viên tại các trường học cùng đại diện các CLB nghệ thuật trên địa bàn biểu diễn. Sự thể hiện tự tin, giàu nhiệt huyết của các học sinh, sinh viên và thành viên các CLB nghệ thuật trên địa bàn đã tạo nên không khí sôi nổi, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người xem.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ thể hiện

Người dân chụp ảnh tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Dọc tuyến phố đi bộ, người dân và du khách còn được hòa mình vào không gian giao lưu văn hóa dân gian với các điệu hát then, đàn tính, múa chầu, lảy cỏ; theo dõi màn biểu diễn múa lân, giải cờ tướng Kỳ đài Lạng Sơn lần thứ IX và tham gia vào các trò chơi dân gian hấp dẫn.

Người dân trải nghiệm các tiết mục múa lân đặc sắc tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Đặc biệt, khu vực trải nghiệm thực tế trong không gian, người dân và du khách được tự tay giã bánh ngải, nặn bánh dày ngũ sắc và được tham gia viết thư pháp, trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống độc đáo xứ Lạng.

Người dân trải nghiệm giã bánh ngải tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Người dân tham gia trò chơi nhảy sạp tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Thành công của chuỗi hoạt động không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, bảo tồn các giá trị di sản, mà còn tiếp tục khẳng định Không gian văn hóa đường Hùng Vương là “điểm hẹn văn hóa” hấp dẫn hàng đầu của vùng đất xứ Lạng.