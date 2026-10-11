Đồng Tháp: Phát động Cuộc thi sáng tác logo Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Du khách tham quan Làng cổ Đông Hòa Hiệp. Ảnh: Nguyễn Thị Bích Liễu

Theo Kế hoạch số 5436/KH-SVHTTDL ngày 8-10-2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, cuộc thi nhằm lựa chọn mẫu biểu trưng có giá trị nghệ thuật, tính biểu tượng cao, phản ánh đặc trưng văn hóa, lịch sử, kiến trúc và con người Làng cổ Đông Hòa Hiệp; đồng thời xây dựng hình ảnh nhận diện phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch địa phương.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp là điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch đặc sắc của tỉnh Đồng Tháp, nổi bật với những ngôi nhà cổ mang kiến trúc truyền thống Nam Bộ, cảnh quan sông nước và đời sống văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc xây dựng biểu trưng chính thức được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Vẻ đẹp nhà cổ Đông Hoà Hiệp. Ảnh: Lê Thạch Duy Hải

Theo thể lệ, cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có đủ điều kiện theo quy định; khuyến khích họa sĩ, nhà thiết kế, văn nghệ sĩ, sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, thiết kế đồ họa tham gia. Tác giả có thể dự thi cá nhân hoặc theo nhóm, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Tác phẩm dự thi phải thể hiện được nét đặc trưng của Làng cổ Đông Hòa Hiệp, nhất là kiến trúc nhà cổ Nam Bộ, không gian sông nước miền Tây, các giá trị lịch sử, văn hóa và con người địa phương. Logo cần có tính sáng tạo, độc đáo, thẩm mỹ cao, bố cục hài hòa, sử dụng không quá 4 màu và có khả năng ứng dụng trên các ấn phẩm truyền thông, sản phẩm du lịch, quà tặng lưu niệm, nền tảng số và các hình thức quảng bá khác.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức dự kiến trao 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng và 1 giải bình chọn cộng đồng trị giá 3 triệu đồng. Các giải thưởng đều kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Một góc Làng cổ Đông Hoà Hiệp. Ảnh: Hoá Vân

Cuộc thi được tổ chức qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo. Hội đồng nghệ thuật sẽ lựa chọn 10 tác phẩm vào vòng chung khảo, đồng thời tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với các mẫu thiết kế được tuyển chọn. Kết quả bình chọn của cộng đồng là cơ sở tham khảo trong quá trình xem xét, lựa chọn biểu trưng chính thức.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 10-11-2026. Lễ công bố và trao giải dự kiến diễn ra ngày 22-11-2026, tại sân khấu Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026.

Hồ sơ dự thi gồm phiếu đăng ký, mẫu thiết kế logo in màu trên giấy A4 (7 bản), USB chứa file thiết kế gốc và bản thuyết minh ý tưởng từ 300 - 500 từ. Tác giả có thể nộp trực tiếp trong giờ hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, số 8, đường 30-4, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp; hoặc gửi qua website cuộc thi theo quy định của Ban Tổ chức.

Thông qua cuộc thi, tỉnh Đồng Tháp mong muốn huy động những ý tưởng sáng tạo, góp phần định hình bản sắc nhận diện cho Làng cổ Đông Hòa Hiệp, đưa hình ảnh di sản kiến trúc và văn hóa đặc trưng của vùng đất này đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

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