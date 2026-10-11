Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2027: Kỳ vọng đón 1,3 triệu lượt khách

Đa dạng trải nghiệm từ đại ngàn đến biển xanh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027. Với chủ đề “Buôn Ma Thuột – Điểm đến của cà phê thế giới”, lễ hội hướng tới quảng bá thương hiệu cà phê, xúc tiến đầu tư, kích cầu du lịch và giới thiệu bản sắc văn hóa địa phương.

Theo dự thảo, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 dự kiến có 30 hoạt động, gồm 3 hoạt động truyền thông, quảng bá; 21 hoạt động tại phía Tây và 6 hoạt động tại phía Đông tỉnh. Mục tiêu là thu hút khoảng 1,3 triệu lượt khách tham quan, trải nghiệm, đồng thời tăng lượng khách lưu trú dài ngày thông qua các chương trình hấp dẫn.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 8/3/2027 tại Quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột. Trong chuỗi sự kiện, lễ hội đường phố sẽ mang đến các hoạt động diễu hành, trình diễn cồng chiêng, múa xoang và giao lưu cộng đồng, có sự tham gia của du khách.

Các điểm nhấn khác gồm Lễ hội Ánh sáng Buôn Ma Thuột kết hợp ánh sáng, công nghệ và âm nhạc; đêm nhạc Rock Tây Nguyên kết hợp cồng chiêng, nhạc cụ tre nứa. Chương trình thực cảnh “Ký ức Nhà dài – Phần 2” tại Bảo tàng Đắk Lắk tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống để phục vụ người dân, du khách.

Không gian trải nghiệm được mở rộng với Lễ hội Rượu cần của người M’nông bên hồ Lắk, Lễ hội Ẩm thực Đồng bào tại buôn Ako Dhông, Hội Voi Buôn Đôn và các tour khám phá vùng nguyên liệu. Chương trình “Khi cà phê nở hoa” gắn tham quan vườn, chụp ảnh với trải nghiệm tại những địa phương trọng điểm trồng cà phê.

Đáng chú ý, Roadshow “Hành trình cà phê Buôn Ma Thuột– Từ đại ngàn đến biển xanh” dự kiến kết nối Buôn Ma Thuột với phường Tuy Hòa. Chương trình gồm nghi thức kết nối, ngày hội cà phê, trình diễn pha chế và truyền thông hành trình, đưa sản phẩm, câu chuyện cà phê đến với không gian du lịch ven biển.

Tại phía Đông, dự thảo đề xuất các không gian check-in, tour du lịch biển, sinh thái, cộng đồng và hoạt động hưởng ứng kết hợp Tuần lễ cà phê miễn phí. Hoạt động kết nối cà phê với hải sản, đặc sản, quà tặng địa phương được đặt ra nhằm hình thành sản phẩm liên kết, mở thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ.

Nhiều chương trình của lễ hội hướng tới lợi ích của nông dân trồng cà phê, cộng đồng doanh nghiệp.

Một nội dung đang được chuẩn bị là Phố Cà phê Buôn Ma Thuột, với địa điểm đề xuất phía ngoài Sân vận động Buôn Ma Thuột, tiếp giáp các đường Lê Hồng Phong, Phan Đình Giót và Nguyễn Công Trứ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khảo sát, tổng hợp phương án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, hướng tới xây dựng không gian văn hóa cà phê, phát triển du lịch đô thị và kinh tế đêm.

Nâng giá trị ngành hàng, thu hút doanh nghiệp đồng hành

Cùng các chương trình văn hóa, du lịch, dự thảo dành nhiều hoạt động cho phát triển ngành hàng. Tuần lễ Cà phê đặc sản Việt Nam kết hợp Food Tour Buôn Ma Thuột dự kiến có cuộc thi rang, trải nghiệm nếm cà phê, tọa đàm và 40 gian hàng. Chương trình còn hướng tới xây dựng tour cà phê, ẩm thực, đào tạo kỹ năng pha chế với sự tham gia của chuyên gia quốc tế.

Không gian đổi mới sáng tạo ngành cà phê gắn với triển lãm “Cà phê buôn làng” và Cuộc thi Cà phê đặc sản ngon nhất năm 2027 sẽ giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ, ứng dụng dữ liệu. Các hoạt động khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ, kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư cũng được đưa vào dự thảo.

Chương trình “Khi cà phê nở hoa” gắn tham quan vườn, chụp ảnh với trải nghiệm vùng trồng cà phê.

Bên cạnh đó là Hội nghị xúc tiến đầu tư chế biến sâu cà phê, Hội nghị quốc tế “Buôn Ma Thuột – Thủ phủ Robusta của thế giới”. Ngày hội Mật ong hoa cà phê Đắk Lắk kết hợp giới thiệu cà phê, mật ong, sản phẩm OCOP dự kiến tạo thêm không gian quảng bá, trải nghiệm và kết nối tiêu thụ cho các cơ sở sản xuất.

Về công tác chuẩn bị, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhận định việc ban hành đề án còn chậm, ảnh hưởng đến khả năng xác định nội dung tham gia của các đơn vị, nhất là huy động nguồn lực xã hội hóa. Ông đề nghị khẩn trương hoàn thiện đề án để phê duyệt, thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và phân công nhiệm vụ.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, cần rà soát, xác định rõ những hoạt động cốt lõi, trọng tâm để tập trung chỉ đạo. Ưu tiên là nâng cao chất lượng, giá trị cà phê Robusta và toàn bộ chuỗi giá trị ngành hàng. Các chương trình liên quan đến sản xuất, chế biến, du lịch phải hướng tới lợi ích của người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị sớm làm việc với các doanh nghiệp lớn, những đơn vị đã tham gia sâu vào các kỳ lễ hội để trao đổi, hiến kế và đồng hành. Đồng thời, ông gợi mở việc tôn vinh thức uống đặc trưng như cà phê phin, cà phê sữa đá Buôn Ma Thuột, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm tại các cửa hàng, góp phần quảng bá nhà rang xay, cơ sở kinh doanh và thu hút khách hàng.

Theo dự thảo, Đắk Lắk phấn đấu hình thành ít nhất một công trình, không gian văn hóa hoặc sản phẩm du lịch mới có thể vận hành, khai thác thường xuyên sau lễ hội. Mục tiêu là tạo thêm cơ hội kinh doanh, việc làm, sinh kế cho người dân và điều kiện phát triển cho doanh nghiệp. Lễ hội đồng thời tôn vinh người trồng, chế biến, kinh doanh cà phê; khuyến khích cộng đồng chung tay phát triển văn hóa cà phê, quảng bá thương hiệu Buôn Ma Thuột và cà phê đặc sản Việt Nam.