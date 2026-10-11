Đặc sản xưa không ai ngó ngàng, giá rẻ như cho nay được ưa chuộng làm đủ món ngon giá 160.000 đ/kg, tốt cho sức khoẻ

Trong số các loại nội tạng thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình, tim lợn được nhiều người yêu thích nhờ phần thịt săn chắc, vị ngọt tự nhiên và có thể chế biến thành nhiều món ăn. Đây là bộ phận không quá lớn nhưng thường được chọn để luộc, hấp, xào hoặc nấu cháo, đặc biệt thích hợp cho những bữa ăn cần một món nhanh gọn mà vẫn đậm đà.

Tim lợn là cơ quan cơ bắp nằm trong lồng ngực, có nhiệm vụ bơm máu đi nuôi toàn bộ cơ thể. So với những phần nội tạng mềm như gan hay lòng, tim có kết cấu đặc và chắc hơn do được cấu tạo chủ yếu từ mô cơ. Bên ngoài tim có lớp mỡ và các mạch máu, bên trong có nhiều ngăn, van và các đường dẫn máu. Khi chế biến đúng cách, phần thịt tim có độ đàn hồi, hơi giòn, không bị bở và có vị ngọt đặc trưng.

Một điểm khiến tim lợn được ưa chuộng là hương vị khá dễ ăn. Tim tươi thường có màu đỏ sẫm, thớ thịt nhỏ, khi nấu chín cho cảm giác mềm nhưng vẫn có độ dai nhẹ. Nếu luộc vừa tới, tim giữ được vị ngọt tự nhiên, chấm cùng nước mắm gừng hoặc muối tiêu chanh rất hợp. Khi xào với hành tây, cần tây, dứa hoặc rau củ, phần tim thấm gia vị nhanh nhưng vẫn giữ được độ giòn.

Tim lợn cũng là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn gia đình. Đơn giản nhất là tim lợn luộc, sau đó thái lát mỏng ăn kèm rau sống và nước chấm. Tim hấp gừng hành có mùi thơm nhẹ, thích hợp dùng nóng. Với món xào, tim có thể kết hợp cùng giá đỗ, hành tây, cần tây, dứa hoặc rau cải. Một số gia đình còn dùng tim để nấu cháo, kết hợp với gạo, hành lá, tía tô và các loại rau thơm. Ngoài ra, tim thái mỏng có thể ướp gia vị rồi nướng hoặc áp chảo, tạo lớp ngoài hơi xém nhưng bên trong vẫn mềm.

Trên thị trường, giá tim lợn thường cao hơn một số loại nội tạng phổ biến như lòng non hoặc tiết. Tùy thời điểm, nguồn hàng và nơi bán, tim lợn có thể dao động khoảng 100.000-160.000 đồng/kg.

Khi mua tim lợn, nên ưu tiên những quả có màu đỏ sẫm tự nhiên, bề mặt tương đối khô ráo, màng tim còn nguyên và khi ấn nhẹ có độ đàn hồi. Tim tươi thường có mùi đặc trưng của thịt, không có mùi chua, hôi hoặc mùi lạ. Không nên chọn những quả có màu quá thâm đen, bề mặt nhớt, mềm nhũn hoặc có dấu hiệu bất thường.

Trong 100g tim lợn có chứa: Năng lượng: 94 kcal; Protein: 15,1g; Chất béo: 3,2g; Chất xơ: 0,2g; Carbohydrate: 0,6g; Cholesterol: 131mg; Kali: 294mg; Natri: 56mg; Canxi: 7mg; Sắt: 5,9mg; Photpho: 213mg; Vitamin B1: 0,34mg; Vitamin B2: 0,18mg; Vitamin PP: 5,7mg; Vitamin C: 1mg...

Lợi ích của tim lợn với sức khỏe

Giàu vitamin và khoáng chất

Tim lợn là một trong những loại nội tạng chứa nhiều dưỡng chất, trong đó đáng chú ý có vitamin nhóm B, sắt, kẽm và selen. Đây đều là những vi chất cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể nếu được bổ sung thông qua chế độ ăn cân bằng và với lượng phù hợp.

Đặc biệt, vitamin B12 trong tim lợn tham gia vào quá trình hình thành tế bào máu và hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Vitamin B6 cũng góp phần vào quá trình chuyển hóa protein, carbohydrate và chất béo.

Bổ sung sắt, hỗ trợ tạo máu

Tim lợn cung cấp một lượng sắt đáng kể. Đây là khoáng chất cần thiết cho quá trình sản xuất hemoglobin - thành phần của hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy trong cơ thể. Vì vậy, đưa những thực phẩm giàu sắt vào khẩu phần ăn hợp lý có thể góp phần đáp ứng nhu cầu sắt hằng ngày.

Hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh

Vitamin B12 và B6 trong tim lợn cũng liên quan đến hoạt động của hệ thần kinh. Vitamin B12 cần thiết cho việc duy trì tế bào thần kinh và quá trình tạo máu, trong khi vitamin B6 tham gia vào nhiều phản ứng chuyển hóa trong cơ thể.

Vì vậy, ăn tim lợn với khẩu phần vừa phải có thể góp phần bổ sung các vitamin nhóm B cho chế độ ăn.

Kẽm góp phần duy trì hệ miễn dịch

Một dưỡng chất khác có trong tim lợn là kẽm. Khoáng chất này tham gia vào nhiều phản ứng sinh học, đồng thời đóng vai trò trong hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Bổ sung đủ kẽm thông qua thực phẩm là một phần của chế độ dinh dưỡng cân đối.

Selen giúp bảo vệ tế bào

Tim lợn còn cung cấp selen, một khoáng chất tham gia vào hoạt động của các enzyme chống oxy hóa trong cơ thể. Các chất này góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương do quá trình oxy hóa.

Lưu ý về cholesterol

Bên cạnh những dưỡng chất có lợi, tim lợn cũng là thực phẩm nội tạng chứa cholesterol. Vì vậy, người có cholesterol máu cao hoặc đang kiểm soát nguy cơ tim mạch nên chú ý đến khẩu phần và tần suất sử dụng, đồng thời cân đối với các nguồn protein khác trong chế độ ăn.

Khi chế biến, nên chọn tim tươi, làm sạch kỹ và nấu chín hoàn toàn. Nội tạng động vật nói chung không nên được sử dụng quá thường xuyên; một chế độ ăn đa dạng, kết hợp thịt nạc, cá, trứng, rau xanh, đậu và các thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp cân đối dinh dưỡng tốt hơn.