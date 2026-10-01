Kết nối để phát triển du lịch cộng đồng

Hội Du lịch cộng đồng thành phố cùng các doanh nghiệp tư vấn định hướng phát triển du lịch cộng đồng ở phường Hóa Châu.

Tập trung cho những mô hình khả thi

Về Rú Chá vào một ngày tháng 9, chúng tôi bắt gặp nhiều nhóm khách từ các địa phương về trải nghiệm. Từ một điểm du lịch thiếu dịch vụ, Rú Chá được bổ sung các hoạt động chèo thuyền, đạp xe và các hoạt động trải nghiệm tại điểm đến khiến du khách hào hứng hơn. Ông Trần Tùng Lâm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Hóa Châu cho biết: “Trong giai đoạn thử nghiệm, vào những ngày thời tiết thuận lợi, điểm du lịch Rú Chá đón trung bình khoảng 300 lượt khách”.

Rú Chá là một trong những điểm đến được tập trung thúc đẩy để trở thành mô hình DLCĐ hút khách, cải thiện sinh kế người dân. Ông Vũ Văn Chương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, Chủ tịch Hội Du lịch cộng đồng thành phố chia sẻ: “Từ những tiềm năng còn bỏ ngỏ, chúng tôi phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Huế, các đơn vị, doanh nghiệp và chính quyền địa phương tư vấn, xây dựng quy trình, sản phẩm. Việc hỗ trợ bắt đầu từ cách sắp xếp nhân sự, bố trí các khu vực theo từng chức năng, tổ chức bộ phận đón tiếp, đến việc kết nối lữ hành, xây dựng tuyến điểm từ Bao Vinh - Rú Chá - Đầm Chuồn để doanh nghiệp đưa vào tour. Bước đầu, mô hình này cho thấy triển vọng”.

Tại xã Đan Điền, những điểm DLCĐ cũng đang được quan tâm đầu tư. Trong tháng 9/2026, nhiều doanh nghiệp lữ hành toàn quốc về tham quan, trải nghiệm đan lát tại Hợp tác xã Sản xuất dịch vụ Mây tre đan Bao La và các hoạt động tại Ngư Mỹ Thạnh. Từ đó, những điểm đến này sẽ được bổ sung giới thiệu cho du khách.

Kết nối và tập trung cho những mô hình khả thi là hướng đi mới, giúp giải quyết những “điểm nghẽn” lâu nay của DLCĐ. Thực tế, Huế có nhiều địa phương có thể phát triển các mô hình DLCĐ, tạo ra những trải nghiệm phong phú cho du khách. Thời gian qua, nhiều mô hình DLCĐ đã được hình thành, trong đó có các xã A Lưới 1 - 5, xã Khe Tre, phường Thanh Thủy, phường Phú Bài, phường Phong Dinh… Tuy nhiên, sức hút của không ít mô hình vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, do người dân còn thiếu kinh nghiệm trong tổ chức đón khách, xây dựng sản phẩm và kết nối với thị trường.

Ông Võ Văn Thành, Trưởng phòng Kinh doanh Hợp tác xã Sản xuất dịch vụ Mây tre đan Bao La, xã Đan Điền cho rằng, người dân có kinh nghiệm làm sản phẩm, dịch vụ nhưng còn thiếu kỹ năng phục vụ khách du lịch. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến và kết nối thị trường cũng là điểm hạn chế.

Ông Vũ Văn Chương cho biết, sau những trăn trở về các mô hình DLCĐ, Hội DLCĐ thành phố đã thành lập nhóm kết nối “Du lịch cộng đồng Huế” với sự tham gia của lãnh đạo, các ban, ngành của các xã, phường; đại diện các điểm DLCĐ và doanh nghiệp lữ hành. Nhóm sẽ giúp các bên giới thiệu tiềm năng, trao đổi thông tin, chia sẻ nhu cầu và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Các địa phương, điểm đến có thể giới thiệu với nhóm “Du lịch Cộng đồng Huế” những thế mạnh, như cảnh quan tự nhiên, không gian văn hóa, làng nghề, hoạt động trải nghiệm, sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực và dịch vụ lưu trú…

Sau khi tiếp cận thông tin, Hội Du lịch cộng đồng cùng các doanh nghiệp sẽ trực tiếp khảo sát, thường xuyên trao đổi, tư vấn sản phẩm, dịch vụ và hướng phát triển phù hợp, đồng thời kết nối các đơn vị lữ hành để đưa vào chương trình tour và xúc tiến, quảng bá giới thiệu đến du khách.

Tìm kiếm nguồn lực, hoàn thiện điều kiện phát triển

Ông Lê Đình Huy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Lê Gia cho rằng, chính quyền - doanh nghiệp - người dân chính là kiềng ba chân giúp mô hình DLCĐ phát triển. Nhằm khắc phục những điểm yếu trước đây, mỗi mô hình sẽ được hỗ trợ định hướng từ các khâu đầu tiên, tránh vừa làm vừa sửa, dẫn đến chậm phát triển.

Để mỗi mô hình phát triển ngày một hoàn thiện, bên cạnh việc kết nối thông tin và thị trường, Hội Du lịch cộng đồng sẽ tập trung tìm kiếm nguồn lực, dự án và kêu gọi doanh nghiệp lữ hành cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ điểm đến hoàn thiện cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực cũng như nâng cao khả năng tổ chức dịch vụ.

Theo ông Vũ Văn Chương, trong DLCĐ, mỗi địa phương có một loại hình sản phẩm khác nhau. Với mỗi mô hình, Hội DLCĐ sẽ cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá để có hướng hỗ trợ phù hợp. Trong đó, vai trò của doanh nghiệp lữ hành không chỉ dừng lại ở việc đưa khách đến mà còn tham gia góp ý, tư vấn và đồng hành trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Từ nhu cầu thực tế của thị trường, doanh nghiệp sẽ giúp các điểm đến xác định nên phục vụ nhóm khách nào, tổ chức trải nghiệm ra sao và cần bổ sung những điều kiện gì để có thể đưa vào chương trình tour. “Đây là bước chuyển cần thiết, bởi lâu nay, nhiều mô hình DLCĐ thường bắt đầu từ sự nhiệt tình của người dân nhưng thiếu sự chuẩn bị về chuyên môn và thị trường”, ông Chương chia sẻ.