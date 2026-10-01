Truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Quế Phước

UBND xã Quế Phước, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ, xã Quế Phước, lực lượng vũ trang cùng cán bộ, đoàn viên và nhân dân địa phương dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước phối hợp Tổ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng khảo sát, khai quật 10 vị trí nghi có mộ liệt sĩ tại 2 thôn, qua đó tìm kiếm, cất bốc được 5 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như lọ thủy tinh, cúc áo, mảnh khăn, vải băng vết thương. Một hài cốt được lấy mẫu sinh học để giám định ADN. Đến nay, danh tính các liệt sĩ vẫn chưa được xác định.