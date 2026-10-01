Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10: Tuổi cao sống đẹp, sống có ích

Giờ đây, bước qua tuổi “thất thập cổ lai hy”, họ mang theo vốn sống của cả một đời người tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, chăm lo đồng đội. Đó là những cựu chiến binh cao tuổi sống đẹp, sống có ích.

Sống cuộc đời ý nghĩa

Những ngày này, bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM (gọi tắt là Hội) cùng bà Đoàn Lê Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hội, tất bật tổ chức lễ mừng thọ người từ 90 tuổi trở lên từng tham gia cách mạng, bị địch bắt tù đày hiện sống tại các phường, xã ở TPHCM.

Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp, tràn đầy niềm vui, tình yêu thương. Khoác lên mình chiếc áo dài gấm đỏ được trao tặng, nhận bao lì xì mừng tuổi, cùng những người bạn tù năm nào cắt bánh kem và nhận lời chúc mừng từ lãnh đạo Hội, lãnh đạo phường và con cháu, cụ bà Huỳnh Thị Bay, 90 tuổi (ngụ phường Tân Tạo), không giấu niềm xúc động: “Tôi không nghĩ mình có được buổi mừng thọ vui tươi, hạnh phúc như thế này. Tôi thấy cuộc sống của mình thêm ý nghĩa”.

Dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10 năm nay, lần đầu tiên, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM tổ chức mừng thọ hơn 300 cụ cao niên là người từng tham gia cách mạng, bị địch bắt tù đày.

Để có được buổi lễ ấm áp ấy, bà Khánh, bà Phong cùng lãnh đạo Hội đã cất công tra từng danh sách, tìm đến từng chi hội ở địa phương để không bỏ sót những cụ cao niên trên 90 tuổi. Rất nhiều phần việc được chuẩn bị chu đáo để buổi mừng thọ diễn ra vừa trang trọng vừa gần gũi, phù hợp với tình hình sức khỏe của các cụ.

Ở tuổi gần 80, đôi chân yếu, đi lại khó khăn do di chứng những năm tháng bị giam cầm, tra tấn nhưng bà Phong vẫn miệt mài với các hoạt động của Hội. Hơn 20 năm sau khi nghỉ hưu, bà âm thầm tham gia công việc thu thập thông tin và liên hệ các cơ quan, ban, ngành để thực hiện giải quyết chính sách cho nhiều cựu tù chính trị, tù binh bị địch bắt ngày xưa. Cùng với đó, bà vận động các nhà hảo tâm quyên góp để trợ giúp những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Bà còn tham gia Hội Phụ nữ từ thiện TPHCM để chăm lo cho những trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Bà Phong chia sẻ, có công việc bận rộn chăm lo cho cộng đồng, có ích cho xã hội, hỗ trợ được những người bạn cùng chiến đấu năm xưa thì dù tuổi cao, sức yếu vẫn cảm thấy vui vẻ, sống ý nghĩa.

Bà Đoàn Lê Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM, tặng bánh kem mừng thọ những cựu tù chính trị. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Lấy cống hiến làm động lực

Cũng từng tham gia kháng chiến, từng bị địch bắt giam giữ, trải qua những năm tháng gian khổ khi bị tù đày, NSƯT Phi Điểu (tên thật là Nguyễn Thị Phi, ngụ phường Xuân Hòa) không chọn nghỉ ngơi dù đã ở tuổi 94. Vừa trải qua cơn bạo bệnh, sức khỏe có phần yếu đi nhưng dịp Trung thu vừa qua, NSƯT Phi Điểu vẫn tham gia chương trình thiện nguyện “Trăng tròn yêu thương” do Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức.

Trong bộ áo bà ba, chiếc khăn rằn trên vai, nghệ sĩ Phi Điểu kể câu chuyện “Sự tích chú Cuội cung trăng”. Lời kể chậm rãi mà lôi cuốn của bà đã thu hút bao ánh mắt trẻ thơ, mang đến nụ cười trong trẻo cho bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Bà Hà Thị Kiên (88 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) từng là nữ giao liên hỏa tốc dũng cảm của Cụm tình báo huyền thoại H63 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong con hẻm nhỏ trên đường Võ Thị Sáu, sáng sớm, nhiều người thường nghe tiếng chổi và thấy hình ảnh bà Kiên cặm cụi quét lá cây. Bà xem đó là công việc có ích, vừa giúp rèn luyện sức khỏe vừa góp phần giữ con hẻm sạch đẹp, đồng thời gieo ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

“Thời chiến, mình làm được bao nhiêu việc ngay trong những tình huống gian khó nhất, thì ngày nay, còn bao nhiêu sức lực và còn làm được gì thì vẫn nên cố gắng", bà Kiên bày tỏ. Bà không chỉ là người vun bồi, gắn kết tình cảm các thành viên trong gia đình 3 thế hệ mà còn là người gắn kết tình làng nghĩa xóm. Ở con hẻm nhỏ nơi bà sống, nhiều người thường gọi bà với cái tên thân thương: ngoại Kiên.

TPHCM nghiên cứu thí điểm 3 cơ sở chăm sóc người cao tuổi Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM vừa phối hợp Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tổ chức hội thảo “Sức khỏe cộng đồng lần thứ 5 - Chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng - Vai trò của Lực lượng TNXP thành phố trong thích ứng với già hóa dân số”. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM cho biết, lực lượng đang nghiên cứu mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo hướng phân tầng, phù hợp với nhu cầu và mức độ cần can thiệp tại phường Chánh Hưng, phường Vũng Tàu và xã Bắc Tân Uyên. Thời gian thí điểm dự kiến là 6 tháng. Cả 3 cơ sở sẽ tổ chức sinh hoạt cộng đồng, phục vụ 50-100 người cao tuổi/ngày tại mỗi cơ sở. Sau thời gian thí điểm, căn cứ kết quả đánh giá và khi bảo đảm đủ điều kiện, sẽ xem xét triển khai chăm sóc lưu trú dài hạn. Người cao tuổi tham gia chương trình sẽ được đánh giá sức khỏe, khả năng tự chăm sóc và mức độ cần hỗ trợ; được theo dõi sức khỏe, hỗ trợ dinh dưỡng, vận động, phục hồi chức năng và tham gia các hoạt động văn hóa, tinh thần. Cuối ngày, người cao tuổi trở về với gia đình. THU HOÀI