Thảm violet Nhật khiến nàng thơ 'đứng ngồi không yên' ở Hồ Gươm

Một đoạn ven Hồ Gươm (Hà Nội) tiếp tục được thay diện mạo bằng những khóm violet Nhật mang sắc tím, hồng vào cuối tháng 9. Nằm đối diện Bưu điện Việt Nam, mảng hoa trải dài thu hút người dân, đặc biệt các bạn trẻ, dừng lại chụp ảnh. Ảnh: Kiều Oanh.

Hoa có nhiều sắc độ từ tím nhạt, tím đậm đến hồng, nổi bật trên nền cỏ xanh và mặt nước Hồ Gươm. Theo ghi nhận, hai ngày cuối tuần là thời điểm được đông đảo "nàng thơ" lựa chọn đến check-in. Ảnh: Phạm Tú.

Cảnh đông nghịt người dân, du khách chụp ảnh tại vườn hoa mới vào ngày 27/9. Ảnh: Phạm Tú.

Thúy Hường (25 tuổi) cho biết việc các vườn hoa quanh Hồ Gươm được thay đổi theo từng đợt trở thành lý do để cô quay lại. "Mỗi đợt Hồ Gươm thay hoa tôi đều ra chụp. Tôi thích cách làm mới như vậy, vì cùng một không gian nhưng mỗi lần đến lại có cảm giác khác", Hường chia sẻ. Ảnh: Phạm Tú, Hữu Chiến, Anh Tú.

Trước đó, dịp 2/9, chính khu vực này từng thu hút đông người với dải cẩm tú cầu xanh dài khoảng 20 m. Sắc xanh non của hoa tạo thành điểm nhấn khác biệt giữa không gian phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: just.jerry_iu.

Khóm cẩm tú cầu từng gây chú ý dịp 2/9 vẫn còn được giữ lại ở một số vị trí quanh hồ. Tuy nhiên, hoa hiện đã qua thời kỳ bung nở rộ, nhiều bông bắt đầu khô, không còn tạo thành thảm xanh mướt, dày và nổi bật như những ngày đầu. Ảnh: Minh Quýt, Phạm Tú.

Việc chăm sóc, thay đổi các mảng hoa quanh hồ diễn ra khi Hà Nội xem không gian công cộng, cây xanh và cảnh quan là một phần quan trọng trong định hướng phát triển đô thị. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết thành phố đang đẩy mạnh đầu tư, cải tạo và phát triển hệ thống công viên, vườn hoa theo hướng không chỉ tăng diện tích cây xanh mà còn tạo những không gian công cộng mở, thân thiện và có bản sắc. Ảnh: Minh Quýt.

Riêng khu vực Hồ Gươm và phụ cận, định hướng quy hoạch từ trước đã xác định cảnh quan cây xanh, mặt nước Hồ Gươm là cấu trúc trung tâm, kết nối với mạng lưới không gian công cộng xung quanh. Quy hoạch cũng định hướng bảo tồn, tôn tạo không gian mặt nước, cây xanh và phát triển thêm vườn hoa, tiểu cảnh, lối đi bộ tại những khu vực được cải tạo. Ảnh: Minh Quýt.