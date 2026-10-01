Nga: Khám phá vẻ đẹp mùa Thu của Plyos

Plyos đầu thu. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Con đường đi xuống bờ sông. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Cảnh bên đường đến Plyos. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Trên đồi Levitan. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Cầu thang gỗ từ đồi Levitan xuống sông Volga. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Plyos đầu thu. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Plyos đầu thu. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Bờ sông Volga. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Bến tàu Plyos. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Bến tàu Plyos. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Plyos đầu thu. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Bến tàu Plyos. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Những ngôi nhà tại Plyos. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Trung tâm Plyos chạy thẳng xuống bờ sông Volga. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Bức tượng hoạ sĩ Isaac Levitan trên đồi mang tên ông trong cảnh đêm. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)