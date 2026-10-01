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Nga: Khám phá vẻ đẹp mùa Thu của Plyos

Mùa Thu ở Plyos nổi bật với những ngôi nhà ấm cúng, nhà thờ cổ kính giữa sắc lá vàng, gợi nhớ những bức tranh của họa sỹ Isaac Levitan, đặc biệt là tác phẩm “Mùa thu Vàng”.

Báo VietnamPlus
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Plyos đầu thu. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Plyos đầu thu. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Con đường đi xuống bờ sông. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Con đường đi xuống bờ sông. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Cảnh bên đường đến Plyos. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Cảnh bên đường đến Plyos. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Trên đồi Levitan. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Trên đồi Levitan. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Cầu thang gỗ từ đồi Levitan xuống sông Volga. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Cầu thang gỗ từ đồi Levitan xuống sông Volga. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Plyos đầu thu. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Plyos đầu thu. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Plyos đầu thu. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Plyos đầu thu. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Bờ sông Volga. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Bờ sông Volga. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Bến tàu Plyos. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Bến tàu Plyos. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Bến tàu Plyos. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Bến tàu Plyos. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Plyos đầu thu. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Plyos đầu thu. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Bến tàu Plyos. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Bến tàu Plyos. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Những ngôi nhà tại Plyos. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Những ngôi nhà tại Plyos. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Trung tâm Plyos chạy thẳng xuống bờ sông Volga. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Trung tâm Plyos chạy thẳng xuống bờ sông Volga. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Bức tượng hoạ sĩ Isaac Levitan trên đồi mang tên ông trong cảnh đêm. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Bức tượng hoạ sĩ Isaac Levitan trên đồi mang tên ông trong cảnh đêm. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nga-kham-pha-ve-dep-mua-thu-cua-plyos-post1139334.vnp