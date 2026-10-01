Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia Thái miếu Nhà Hậu Lê

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu thành kính tưởng niệm các bậc tiên tổ, các vua triều hậu Lê và các anh hùng, danh tướng đã có công lao to lớn đối với sự nghiệp dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Màn trống hội khai mạc lễ kỷ niệm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm.

Cùng dâng hương và dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương.

Trong không khí thành kính, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các bậc tiên tổ, các vua triều hậu Lê và các anh hùng, danh tướng đã có công lao to lớn đối với sự nghiệp dựng nước, giữ nước của dân tộc; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các nghĩa sĩ Lam Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đánh trống tại lễ kỷ niệm.

Khởi nghĩa Lam Sơn do Anh hùng dân tộc Lê Lợi lãnh đạo là một trong những dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Từ vùng đất Lam Sơn, cuộc khởi nghĩa đã quy tụ sức mạnh của Nhân dân, từng bước phát triển thành cuộc chiến tranh Nhân dân, giải phóng dân tộc, kết thúc thắng lợi ách đô hộ của nhà Minh, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước dưới triều hậu Lê.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đánh chiêng tại lễ kỷ niệm.

Thái miếu nhà hậu Lê là di tích có giá trị đặc biệt trong hệ thống di sản lịch sử, văn hóa của xứ Thanh, gắn với sự nghiệp của vương triều hậu Lê. Việc tổ chức dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nghi thức tế lễ tại buổi lễ.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi được tổ chức với quy mô cấp tỉnh từ ngày 1 đến 3/10/2026, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nghi lễ truyền thống, góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lam Sơn và triều hậu Lê.

Lễ khai mạc - chính lễ diễn ra sáng 2/10 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.