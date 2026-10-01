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Tháp cổ Bình Thạnh – 'chứng nhân' hơn nghìn năm văn hóa Óc Eo trên đất Tây Ninh

Tháp Cổ Bình Thạnh là di tích kiến trúc cổ quý giá nằm tại xã Phước Chỉ (Tây Ninh), bên hữu ngạn sông Vàm Cỏ Đông. Công trình có niên đại khoảng thế kỷ VIII-IX, gắn với giai đoạn hậu kỳ văn hóa Óc Eo.

Báo VietnamPlus
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Tháp Bình Thạnh được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 23/7/1993; công trình được trùng tu vào năm 1998. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Tháp Bình Thạnh được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 23/7/1993; công trình được trùng tu vào năm 1998. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Các kiến trúc xung quanh Tháp Cổ Bình Thạnh. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Các kiến trúc xung quanh Tháp Cổ Bình Thạnh. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Những đường nét chạm khắc trên Tháp cổ Bình Thạnh kể câu chuyện về một nền văn hóa xưa. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Những đường nét chạm khắc trên Tháp cổ Bình Thạnh kể câu chuyện về một nền văn hóa xưa. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Cổ vật được lưu giữ tại khuôn viên Tháp Cổ Bình Thạnh. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Cổ vật được lưu giữ tại khuôn viên Tháp Cổ Bình Thạnh. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Mặt trước, với lối ra vào duy nhất tháp cổ Bình Thạnh. Tháp được xây bằng gạch nung xếp khít, có nền hình vuông, cao khoảng 10m; cửa chính quay về hướng Đông, các mặt còn lại có cửa giả và nhiều hoa văn trang trí. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Mặt trước, với lối ra vào duy nhất tháp cổ Bình Thạnh. Tháp được xây bằng gạch nung xếp khít, có nền hình vuông, cao khoảng 10m; cửa chính quay về hướng Đông, các mặt còn lại có cửa giả và nhiều hoa văn trang trí. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Tháp được xây bằng gạch nung xếp khít, có nền hình vuông, cao khoảng 10m; cửa chính quay về hướng Đông, các mặt còn lại có cửa giả và nhiều hoa văn trang trí. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Tháp được xây bằng gạch nung xếp khít, có nền hình vuông, cao khoảng 10m; cửa chính quay về hướng Đông, các mặt còn lại có cửa giả và nhiều hoa văn trang trí. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Qua khảo sát và khai quật, khu vực từng có ba kiến trúc tháp gạch; hiện chỉ còn một tháp tương đối nguyên vẹn, hai kiến trúc còn lại chủ yếu là phế tích. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Qua khảo sát và khai quật, khu vực từng có ba kiến trúc tháp gạch; hiện chỉ còn một tháp tương đối nguyên vẹn, hai kiến trúc còn lại chủ yếu là phế tích. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thap-co-binh-thanh-chung-nhan-hon-nghin-nam-van-hoa-oc-eo-tren-dat-tay-ninh-post1139333.vnp