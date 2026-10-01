Tháp cổ Bình Thạnh – 'chứng nhân' hơn nghìn năm văn hóa Óc Eo trên đất Tây Ninh

Tháp Bình Thạnh được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 23/7/1993; công trình được trùng tu vào năm 1998. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Các kiến trúc xung quanh Tháp Cổ Bình Thạnh. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Những đường nét chạm khắc trên Tháp cổ Bình Thạnh kể câu chuyện về một nền văn hóa xưa. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Cổ vật được lưu giữ tại khuôn viên Tháp Cổ Bình Thạnh. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Mặt trước, với lối ra vào duy nhất tháp cổ Bình Thạnh. Tháp được xây bằng gạch nung xếp khít, có nền hình vuông, cao khoảng 10m; cửa chính quay về hướng Đông, các mặt còn lại có cửa giả và nhiều hoa văn trang trí. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Tháp được xây bằng gạch nung xếp khít, có nền hình vuông, cao khoảng 10m; cửa chính quay về hướng Đông, các mặt còn lại có cửa giả và nhiều hoa văn trang trí. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Qua khảo sát và khai quật, khu vực từng có ba kiến trúc tháp gạch; hiện chỉ còn một tháp tương đối nguyên vẹn, hai kiến trúc còn lại chủ yếu là phế tích. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)