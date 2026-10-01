Sẵn sàng kịch bản ứng phó với mưa bão, lũ lụt

Gia cố các tuyến kênh mương, ứng phó với mùa mưa bão, lũ lụt.

Chủ động từ sớm

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, tháng 10 và 11 là thời gian cao điểm của mùa mưa lũ năm nay. Thành phố có khả năng chịu ảnh hưởng của 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; mỗi tháng có thể xuất hiện khoảng 2 - 3 đợt mưa lớn, lũ lụt. Sang tháng 12, vẫn có khả năng xảy ra 1 - 2 đợt mưa lớn, lũ lụt.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố cho biết, dù tổng lượng mưa những tháng cuối năm được nhận định có thể thấp hơn trung bình nhiều năm, song không vì thế mà nguy cơ xuất hiện các đợt mưa cực đoan giảm xuống.

Trong các tháng 10 - 11, dự báo đỉnh lũ lớn nhất có thể đạt báo động 3, một số sông có khả năng vượt báo động 3. Điều này đòi hỏi các địa phương phải chủ động ngay từ bây giờ, nhất là tại những khu vực thấp trũng, ven sông, biển, đầm phá và nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá.

Những đợt mưa lớn trong tháng 9 cho thấy, thời tiết có thể diễn biến nhanh và phức tạp. Không chỉ gây ngập úng đô thị, mưa lớn còn kéo theo nguy cơ lũ trên các sông, sạt lở đất, lũ quét và chia cắt giao thông.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố cho biết, qua rà soát, thành phố xác định khoảng 13.375 hộ với 41.372 người có khả năng phải sơ tán khi thiên tai xảy ra. Trong số này có 1.125 người thuộc nhóm yếu thế cần được quan tâm, hỗ trợ. Nếu bão xảy ra, theo kịch bản, số người dự kiến phải sơ tán khoảng 40.034 người; đối với kịch bản lũ lụt là khoảng 30.999 người.

Xác định rõ từng vùng xung yếu

Qua rà soát, trên toàn thành phố có 5 vùng xung yếu cần đặc biệt lưu ý trong mùa mưa bão, lũ lụt. Trước hết là vùng núi phía tây, gồm các xã, phường A Lưới 1 - 5, Bình Điền, Hương Trà, Phong Điền, Phong Thái. Đây là những địa bàn có địa hình đồi núi, độ dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, nhất là khi xuất hiện mưa lớn kéo dài. Vùng núi phía nam tập trung tại Khe Tre, Long Quảng, Nam Đông, Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc. Ngoài sạt lở đất, lũ quét, những địa bàn này còn có nguy cơ chia cắt giao thông khi mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân cũng như khả năng tiếp cận của lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Người dân chủ động giằng néo các lồng cá trên sông.

Đối với khu vực Chân Mây - Lăng Cô, nguy cơ thiên tai có tính chất đan xen khi địa hình đồi núi nằm xen kẽ khu dân cư và các tuyến giao thông quan trọng. Vùng hạ du các sông, nhất là lưu vực sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu và các vùng thấp trũng, rủi ro có thể gia tăng khi mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ trên sông và hoạt động điều tiết hồ chứa.

Khu vực đô thị đối mặt với nguy cơ ngập úng cục bộ, nhất là tại những nơi hệ thống tiêu thoát nước chưa đồng bộ. Mưa lớn với cường suất cao trong thời gian ngắn có thể khiến nước tiêu thoát không kịp, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi lại của người dân.

Việc nhận diện rõ từng vùng xung yếu, gắn với từng loại hình thiên tai cụ thể là cơ sở để các địa phương xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó phù hợp.

Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa Trương Đình Hạnh cho biết: “Tại các khu vực thấp trũng, ven sông, phường đã bổ sung thuyền để phục vụ công tác ứng cứu, di chuyển người dân khi xảy ra mưa lớn, nước lũ dâng cao. Đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai cho sinh viên, nhất là những người chưa quen với diễn biến thời tiết mưa bão, lũ lụt tại Huế”.

Chỉ đạo tại hội nghị đánh giá công tác phòng, chống thiên tai 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 diễn ra đầu tháng 9 vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các chủ hồ phải chủ động điều tiết, tạo dung tích đón lũ, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và người dân vùng hạ du. Các địa phương cần tiếp tục rà soát hệ thống thoát nước đô thị, các tuyến đường có nguy cơ ngập, khu vực có khả năng sạt lở và những điểm dễ bị chia cắt khi mưa lớn. Những “điểm nghẽn” về thoát nước, giao thông, thông tin liên lạc, địa điểm sơ tán cũng cần được nhận diện và xử lý sớm để không bị động khi thiên tai xảy ra.