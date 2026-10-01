Rú Chá vào mùa thay lá, điểm hẹn 'săn' sắc thu ở Huế

Những ngày đầu thu, con đường dẫn vào Rú Chá trở nên nổi bật bởi sự đan xen giữa màu xanh của tán cây và sắc vàng của những chiếc lá đang chuyển mùa. Ánh nắng nhẹ xuyên qua vòm cây, phản chiếu xuống mặt nước phẳng lặng, tạo nên những khung hình vừa hoang sơ, vừa thơ mộng.

Đông đảo du khách tới check – in Rú Chá mùa lá rụng.

Đây cũng là thời điểm nhiều bạn trẻ tìm đến Rú Chá để “săn” những khoảnh khắc chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn của năm.

“Miền Tây thu nhỏ” giữa lòng Huế

Rú Chá là khu rừng ngập mặn nguyên sinh còn lại trên phá Tam Giang, rộng khoảng 5ha, nay thuộc phường Hóa Châu, TP Huế. Khu rừng chủ yếu được bao phủ bởi cây chá - loài cây có bộ rễ nổi trên mặt đất, tạo nên cảnh quan đặc trưng.

Theo cách gọi của người dân địa phương, “rú” nghĩa là rừng, còn “chá” là tên loài cây chiếm phần lớn diện tích nơi đây. Rú Chá vì thế được hiểu đơn giản là khu rừng của những cây chá.

Cây chá vào mùa rụng lá, những cành cây khẳng khiu đan vào nhau tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa đặc biệt.

Không chỉ có cây chá, nơi đây còn có nhiều loài thực vật đặc trưng của hệ sinh thái ngập mặn như dừa nước, bần chua... Khi bước vào mùa thay lá, những gam màu xanh, vàng đan xen dưới ánh nắng tạo nên vẻ đẹp rất riêng.

Đặc biệt, những chùm hoa chá vàng rực hai bên bờ, soi bóng xuống mặt nước, khiến không gian vốn bình yên của khu rừng càng trở nên cuốn hút.

Với nhiều bạn trẻ, đây là thời điểm lý tưởng để tìm một background tự nhiên, không cần quá nhiều phụ kiện hay cách tạo dáng cầu kỳ. Chỉ cần một bộ trang phục phù hợp, một chiếc máy ảnh hoặc điện thoại là đã có thể ghi lại những khung hình mang màu sắc rất riêng của mùa thu Rú Chá.

Du khách tạo dáng, chụp ảnh dưới những tán cây chá đang vào mùa chuyển lá, tận hưởng sắc vàng đặc trưng của mùa Thu Rú Chá.

Chị Ánh Chi (ngụ phường Phú Xuân) biết đến Rú Chá qua Facebook. Sau khi thấy nhiều bạn trẻ chia sẻ hình ảnh về khu rừng, chị tranh thủ tìm đến để “săn” ảnh.

“Rú Chá mùa này đẹp và thơ mộng lắm. Không gian trong lành, mát mẻ. Những mảng lá chuyển vàng khiến khu rừng như khoác một chiếc áo mới, nhìn khá giống một ‘miền Tây thu nhỏ’. Mỗi góc ở đây đều có thể chụp được những bức ảnh đẹp”, chị Chi chia sẻ.

Điểm hẹn của những người mê nhiếp ảnh

Không chỉ thu hút khách tham quan, mùa lá chuyển màu còn khiến Rú Chá trở thành điểm hẹn của những người yêu nhiếp ảnh.

Dọc tuyến đường gần 3km xuyên qua khu rừng, mỗi đoạn lại mang một vẻ khác nhau. Có nơi nổi bật bởi những tán cây đan xen, có nơi mở ra khoảng mặt nước yên ả, có nơi ánh nắng xuyên qua vòm lá tạo thành những mảng sáng đầy ấn tượng.

Những chùm hoa chá nhuộm vàng hai bên bờ, soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng.

Sự thay đổi của ánh sáng và màu lá cũng khiến cùng một địa điểm nhưng mỗi thời điểm trong ngày lại cho ra những bức ảnh khác nhau.

Bạn Viết Hào (23 tuổi, quê Kon Tum), đã có khoảng 5 năm sinh sống tại Huế, thường mang máy ảnh đi khám phá những địa điểm đẹp ở Cố đô. Đây là lần đầu Hào đến Rú Chá đúng mùa chuyển lá.

“Tôi khá bất ngờ khi Rú Chá mùa này đẹp như vậy. Sắc vàng của lá, màu xanh của cây và mặt nước tạo thành rất nhiều góc chụp đẹp. Chỉ cần thay đổi góc máy hoặc thời điểm trong ngày là có một khung hình hoàn toàn khác”, Hào chia sẻ.

Dưới những tán cây chá đang chuyển màu, từng nhóm du khách tranh thủ tạo dáng, chụp ảnh. Một số khu vực có góc nhìn đẹp trở thành điểm “hot”, nhiều người phải chờ đến lượt để có được một bức ảnh ưng ý.

Ngắm nhìn Rú Chá từ xa hướng Cầu Vượt cửa biển Thuận An.

Không chỉ để check-in

Bên cạnh đi bộ khám phá khu rừng, du khách còn có thể trải nghiệm chèo thuyền len giữa những mảng rừng ngập mặn, ngắm hệ sinh thái đặc trưng của vùng phá Tam Giang từ một góc nhìn khác.

Từ khu vực cầu vượt cửa biển Thuận An, du khách cũng có thể phóng tầm mắt về phía Rú Chá, cảm nhận màu xanh của rừng hòa cùng không gian rộng lớn của vùng đầm phá.

Bên cạnh việc đi bộ dọc khu rừng, du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền len giữa những mảng rừng ngập mặn Rú Chá, tận hưởng cảm giác hòa mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên.

Sự hấp dẫn của Rú Chá không chỉ nằm ở một mùa lá đẹp. Giá trị của khu rừng còn đến từ hệ sinh thái ngập mặn đặc trưng, không gian yên bình và cảm giác gần gũi với thiên nhiên mà nơi đây mang lại.

Huế vốn được biết đến với hệ thống di tích, lăng tẩm, chùa chiền và những công trình kiến trúc cổ kính. Nhưng bên cạnh vẻ trầm mặc ấy, vùng đất Cố đô còn có những điểm đến thiên nhiên giàu sức hút.

Mỗi mùa ở Rú Chá lại mang một diện mạo riêng. Và khi những chiếc lá bắt đầu chuyển vàng, khu rừng như gửi đến du khách một lời hẹn: hãy đến, thong thả bước giữa màu xanh và sắc vàng, nghe tiếng gió len qua tán cây và lưu lại những khoảnh khắc rất riêng của mùa thu Huế.