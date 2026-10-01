Du lịch Đà Nẵng mở hướng về phía Nam

Lễ hội Làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình) năm 2026 phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.

Theo kế hoạch phát triển du lịch trọng điểm khu vực phía Nam giai đoạn 2026-2030, 7 địa bàn được xác định gồm Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch, Tam Xuân, Tam Hải và Phú Ninh. Tam Kỳ - Bàn Thạch - Hương Trà - Quảng Phú được xác định là khu vực lõi, gắn du lịch với thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm; các địa bàn còn lại phát triển những sản phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa.

Điểm đáng chú ý là định hướng này không đặt trọng tâm vào một loại hình du lịch duy nhất. Khu vực Tam Kỳ - Bàn Thạch - Quảng Phú - Hương Trà có thể khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và sông nước, với Địa đạo Kỳ Anh, Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Bãi sậy sông Đầm. Tam Thanh - Tam Tiến - Tam Hải hình thành các trải nghiệm biển, đảo, làng chài và cộng đồng. Hồ Phú Ninh mở hướng cho du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm nông nghiệp, làng quê.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa vào khai thác ít nhất 7 điểm du lịch tại 7 địa bàn trọng điểm, đồng thời hình thành thêm các chương trình du lịch và mô hình lưu trú cộng đồng. Điều quan trọng hơn là người dân địa phương được tham gia cung cấp dịch vụ, sản phẩm và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Cách tiếp cận này cũng đang được thử nghiệm ở một số điểm phía Nam và phía Tây. Các tour tuyến được khảo sát, thí điểm tại Vườn dừa nước và Bãi sậy sông Đầm, hồ Phú Ninh, làng cổ Lộc Yên, cùng một số điểm du lịch cộng đồng, sinh thái ở khu vực miền núi.

PGS.TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), cho rằng dư địa du lịch của Đà Nẵng sau hợp nhất còn nằm ở khu vực phía Tây, nơi có hệ sinh thái tự nhiên, văn hóa và sản vật đặc trưng. Theo ông, những giá trị này có thể được kết nối với tri thức, công nghệ, cộng đồng và thị trường để tạo ra các mô hình du lịch phù hợp hơn với điều kiện địa phương.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, lưu ý việc mở rộng không gian du lịch cần có trọng tâm, tránh dàn trải. Theo đó, nên chọn một số điểm có bản sắc rõ, giao thông thuận lợi để đầu tư sản phẩm, dịch vụ đồng bộ; khi thị trường đón nhận mới tiếp tục mở rộng sang các điểm lân cận.

Mở hướng về phía Nam không đơn thuần là mở thêm điểm đến. Điều cần hướng tới là tạo ra những dòng di chuyển mới của du khách, để biển, làng quê, sông nước, di tích và không gian văn hóa phía Nam cùng tham gia vào bức tranh du lịch Đà Nẵng. Khi có thêm những điểm đến đủ sức giữ chân khách, áp lực lên khu vực trung tâm và phố cổ Hội An cũng có cơ hội được chia sẻ.