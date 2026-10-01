Khách Hà Nội chi 500.000 đồng, vượt 130km ngắm hoàng hôn đẹp như tranh vẽ

Nằm cách Hà Nội hơn 130km, núi Thành Đẳng ở Quảng Ninh là điểm đến hấp dẫn với cảnh quan hùng vĩ, không khí trong lành cùng thảm cỏ xanh mướt trải dài hút mắt.

Núi Thành Đẳng nằm phía sau chùa Ba Vàng (Quảng Ninh)

Nhiều năm gần đây, núi Thành Đẳng trở thành điểm đến hấp dẫn nhiều người trekking, dã ngoại

Từ trên đỉnh núi, du khách có thể săn bình minh, hoàng hôn hay ngắm trọn vẹn thành phố Uông Bí (cũ) lúc lên đèn. Đây là lựa chọn an toàn, dễ chịu cho những người muốn có một chuyến đi ngắn trong ngày nhưng vẫn mang nhiều giá trị trải nghiệm.

Từ trên đỉnh núi có thể trải nghiệm ngắm bình minh, hoàng hôn hay thành phố lúc lên đèn

Không chỉ khách thập phương đến đây vãn cảnh chùa Ba Vàng, cầu bình an, núi Thành Đẳng còn là lựa chọn dã ngoại của nhiều bạn trẻ hay các gia đình bởi độ thoải dễ chịu và quãng đường không quá dài, chủ yếu là đường mòn và bậc đá.

Khoảng 1/3 quãng đường lên núi là bậc đá dễ đi

Tranh thủ ngày Chủ nhật, chị Bùi Minh Huyền (SN 1995, nhân viên văn phòng một công ty ở Hà Nội) có chuyến leo núi tại đây cùng bạn bè.

Chị cho biết, nhóm của chị di chuyển bằng xe limousine đến thẳng chùa Ba Vàng rồi đi lên men theo lối bậc đá. Qua hết đoạn dốc đầu tiên, tiếng xe cộ bắt đầu lùi dần, đến khi hiện ra ngôi Đại bảo tháp bằng đồng là đã đi được 1/3 quãng đường.

Cảnh quan trên núi thay đổi đem lại nhiều trải nghiệm

Càng lên cao, cảnh vật càng thay đổi liên tục. Qua rừng thông xanh mát là những ngọn đồi thoai thoải nối nhau cùng mây trắng lững lờ giữa thiên nhiên trong lành.

Từ sườn núi, các triền đồi xanh nối nhau trải ra trước mắt du khách

Đến chiều tà, ánh sáng dịu đi, mặt trời hạ xuống sau núi, du khách tranh thủ chụp ảnh với khoảnh khắc chóng vánh nhưng đẹp nhất ngày. Từng khối mây tím sẫm trôi chậm chạp để lại những vệt nắng màu mật ong hắt xuống núi đẹp như tranh vẽ.

Mặt trời khuất dần sau những lớp núi, nhuộm vàng rìa mây trên đỉnh Thành Đẳng

Hoàng hôn chỉ kéo dài vài phút ít ỏi. Nhưng khi mây mù bắt đầu ập xuống, nhiều người lại càng thích thú khi được chiêm ngưỡng thành phố Uông Bí (cũ) lấp lánh ánh đèn.

Bởi cung đường ngắn, dễ leo nên chỉ cần xuất phát từ trưa là đã có thể kịp săn hoàng hôn

Chị Huyền cho biết, nhóm của chị lựa chọn Thành Đẳng bởi ở khá gần Hà Nội, thời gian leo núi chỉ hết khoảng 1 tiếng. Với những người có thể lực yếu hơn hoặc thường dừng lại để chụp ảnh thì có thể lâu hơn.

Tháng 9 đến tháng 4 năm sau là thời điểm thích hợp để leo núi

“Thời điểm lý tưởng nhất để trekking Thành Đẳng là mùa khô, từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau bởi thời tiết mát mẻ, ít mưa”, chị nói.

Càng lên cao, tầm nhìn càng mở rộng về phía những dãy núi và khu dân cư dưới chân núi

Về chiều, nắng xuyên qua các đám mây, rọi xuống sườn núi và vùng đất phía xa

Theo chị, sau khi ngắm thành phố lên đèn, mọi người nên cần chủ động xuống núi trước khi trời tối hẳn. Những đoạn đường mòn và bậc đá sẽ khó quan sát hơn khi thiếu sáng, nhất là lúc có mây mù. Vì vậy nên đi cùng nhóm và chuẩn bị đèn pin hoặc đèn điện thoại đủ pin.

Mặc dù quãng đường không quá khó nhưng du khách vẫn nên trang bị đầy đủ, đảm bảo an toàn

Tổng chi phí đi lại chỉ khoảng 500.000 đồng/người cho cả hai chiều đi về. Nếu không mang theo đồ ăn, mọi người có thể phát sinh thêm chi phí đi taxi vào thành phố Uông Bí (cũ) để ăn cơm.

"Không quá tốn kém hay vất vả mà được đắm mình trong thiên nhiên, ngắm hoàng hôn đẹp như tranh, tôi thấy vô cùng thoả mãn", chị Huyền chia sẻ.

Mặt trời khuất dần sau những lớp núi, nhuộm vàng rìa mây trên đỉnh Thành Đẳng

Với chuyến đi trong ngày, chị khuyên du khách mang nước, đồ ăn gọn nhẹ, áo mưa và giày phù hợp để đi đường mòn, bậc đá. Nhóm chị mang theo túi đựng rác, gom vỏ đồ ăn và chai nước đem xuống núi sau khi kết thúc hành trình.