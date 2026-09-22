Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất

Liên kết sản xuất, nâng giá trị nông sản

Nhận thấy tiềm năng của cây bưởi da xanh, HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân đã xây dựng chuỗi liên kết sản xuất với 77 hộ dân, quản lý vùng trồng hơn 93 ha với 21.045 cây.

Trong đó, 2,5 ha được chứng nhận hữu cơ và 80 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP, tạo nền tảng để sản phẩm tiếp cận thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Người dân chăm sóc bưởi da xanh trong chuỗi liên kết sản xuất của HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân. Ảnh: H.P

Thông qua dự án liên kết, vùng sản xuất bưởi da xanh từng bước được tổ chức đồng bộ từ trồng, chăm sóc, thu hoạch đến sơ chế, đóng gói và tiêu thụ.

Các hộ dân được hướng dẫn áp dụng quy trình VietGAP, sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn, ghi chép nhật ký và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Anh Thái Thành Việt - Cán bộ kỹ thuật HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân - cho biết: “Người dân được hướng dẫn cụ thể về bón phân, quản lý sâu bệnh, thời gian cách ly trước thu hoạch và chế độ dinh dưỡng cho cây. Quan trọng nhất là bà con dần hình thành thói quen sản xuất theo quy trình, ghi chép đầy đủ và hạn chế lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật”.

Nhờ được hướng dẫn, nhiều hộ đã nắm vững kỹ thuật cắt tỉa tạo tán, bón phân cân đối, quản lý sâu bệnh tổng hợp và xử lý ra hoa đồng loạt; qua đó nâng cao chất lượng và độ đồng đều của sản phẩm.

Anh Nguyễn Ngọc Thường (xã Kim Sơn) hiện trồng 4 ha bưởi da xanh, trong đó 1 ha đã được chứng nhận sản xuất hữu cơ. Tham gia chuỗi liên kết với HTX, anh được hỗ trợ kỹ thuật và định hướng tiêu thụ sản phẩm. Anh Thường chia sẻ: “Từ khi tham gia liên kết với HTX, tôi yên tâm hơn về kỹ thuật và đầu ra, từ đó mạnh dạn đầu tư chăm sóc vườn bưởi”.

Anh Thái Thành Việt - cán bộ kỹ thuật HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân kiểm tra sinh trưởng cây trồng tại vùng sản xuất của HTX. Ảnh: H.P

Ông Huỳnh Văn Luyến (xã Hoài Ân) có 1,15 ha bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP, vườn đã bước sang năm thứ 7 và cho năng suất cao.

Ông Luyến chia sẻ: “Làm theo VietGAP tuy phải tuân thủ quy trình chặt chẽ hơn nhưng đổi lại vườn bưởi phát triển ổn định, trái đồng đều, chất lượng tốt và năng suất cũng được nâng lên”.

Dưa lưới là một trong những sản phẩm được HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân chú trọng phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Ảnh: H.P

Theo bà Nguyễn Thị Dư - Giám đốc HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân, qua 3 năm thực hiện (2023-2025), năng suất bưởi trong dự án luôn cao hơn ngoài dự án từ 2,3-7,2 tạ/ha/năm, bình quân tăng khoảng 5 tạ/ha/năm.

Nhờ áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật, các vườn bưởi tham gia dự án duy trì năng suất ổn định, mang lại thu nhập bình quân từ 180 triệu đồng/ha/năm trở lên. Riêng năm 2025, dù chịu ảnh hưởng của thời tiết, lợi nhuận trong dự án vẫn cao hơn ngoài dự án trên 21,6 triệu đồng/ha.

“Chuỗi liên kết giúp người dân chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang tuân thủ quy trình chung, kiểm soát chất lượng và có định hướng thị trường. Khi chất lượng ổn định, giá trị sản phẩm và thu nhập của người trồng cũng được nâng lên” - bà Dư cho biết.

HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên nền tảng số, tham gia hội chợ OCOP để quảng bá sản phẩm chủ lực. Ảnh: H.P

Bên cạnh tổ chức sản xuất, HTX còn bao tiêu nông sản cho người dân, cung ứng cho các siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch nhiều sản phẩm như rau củ, bưởi da xanh, dưa lưới, dừa xiêm, gà thả đồi, thịt heo, trứng gà và trà Gò Loi.

Đồng thời, HTX đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên nền tảng số, kết nối các sàn thương mại điện tử, tham gia hội chợ OCOP và phát triển sản phẩm chế biến sâu, qua đó mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Giúp nông dân thoát nghèo

Anh Lê Văn Nhân (ở thôn Gia Trị, xã Hoài Ân) có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vợ bị bệnh tim, không thể lao động, một mình anh làm ruộng, vừa lo chi phí điều trị cho vợ, vừa nuôi con 8 tuổi đang học lớp 3. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Tháng 8-2024, gia đình anh Nhân được chọn tham gia Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo chất lượng cao do HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân thực hiện.

HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân bàn giao bò giống cho người dân. Ảnh: H.P

Sau 9 tháng nuôi, 2 con bò của anh Nhân đạt trọng lượng khoảng 600 kg/con, được HTX thu mua với giá 95.000 đồng/kg hơi, mang về hơn 55 triệu đồng.

Có vốn, anh mua tiếp 2 con bò giống với giá hơn 20 triệu đồng để nuôi vỗ béo, mua thêm heo giống và dành phần tiền còn lại lo chi phí điều trị bệnh cho vợ.

Anh Nhân chia sẻ: “Khi nhận 2 con bò giống, gia đình tôi không phải bỏ vốn mà còn được HTX hỗ trợ thức ăn, thuốc thú y và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Nhờ nguồn thu từ nuôi bò, gia đình tôi có thêm vốn tiếp tục chăn nuôi, trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho vợ và từng bước thoát nghèo”.

Giai đoạn từ tháng 8-2024 đến tháng 4-2025, dự án cấp 160 con bò giống cho 80 hộ tại các xã Hoài Ân, Ân Tường và Vạn Đức; trong đó có 39 hộ nghèo, 33 hộ cận nghèo và 8 hộ mới thoát nghèo, mỗi hộ được hỗ trợ 2 con.

Các hộ được tập huấn kỹ thuật nuôi bò vỗ béo, phòng trị bệnh, chế biến thức ăn xanh, cải tạo chuồng trại và xử lý chất thải. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 6 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ gần 3 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của HTX và các hộ dân.

Sau 9 tháng nuôi, bò đạt trọng lượng bình quân khoảng 550 kg/con, giá bán 95.000 đồng/kg hơi. Lợi nhuận từ 160 con bò đạt hơn 2,38 tỷ đồng; thu nhập bình quân mỗi hộ gần 30 triệu đồng. Kết thúc dự án, có 90% số hộ tham gia đã thoát nghèo.

Hiện nay, mô hình tiếp tục được triển khai tại xã Phù Mỹ Nam với 44 hộ, gồm: 3 hộ nghèo, 27 hộ cận nghèo và 14 hộ mới thoát nghèo; quy mô 88 con bò thịt vỗ béo.

Bò giống hỗ trợ từ dự án trở thành nguồn sinh kế thiết thực đối với nhiều hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: H.P

Theo bà Nguyễn Thị Dư, dự án không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần hình thành vùng chăn nuôi hàng hóa tập trung, tạo sản phẩm bò thịt chất lượng cao và xây dựng mô hình liên kết trong chăn nuôi.

“Với hộ nghèo, hộ cận nghèo, 2 con bò giống được hỗ trợ là nguồn vốn quan trọng để phát triển sinh kế. Bà con còn được trang bị kỹ thuật nuôi bò vỗ béo; từ đó có thêm điều kiện tiếp tục chăn nuôi, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo” - bà Dư chia sẻ.