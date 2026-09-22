Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Bắc Ninh 2026: Kết nối cung - cầu, đưa nông sản vươn xa

Hội tụ đặc sản vùng miền

Hòa chung không khí những ngày Bắc Ninh được công nhận là thành phố, Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Bắc Ninh 2026 trở thành điểm gặp gỡ của các sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng miền. Từ những sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề của Bắc Ninh đến nước mắm, mắm tép, cá khô của Thanh Hóa; gạo, dừa và các sản phẩm chế biến từ dừa của Vĩnh Long; chè, mỳ gạo, thịt chua của Phú Thọ... thu hút đông đảo khách hàng mua sắm, trải nghiệm.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và các đại biểu thăm gian hàng tại hội chợ.

Với chị Triệu Thị Hoa, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng bản Mậu, xã Tây Yên Tử, việc tham gia hội chợ còn là cơ hội quảng bá văn hóa, du lịch cộng đồng của đồng bào Dao. Thông qua các sản phẩm dược liệu, bài thuốc tắm và phương thuốc truyền thống, đơn vị mong muốn giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của bản Mậu, thu hút du khách đến Tây Yên Tử trải nghiệm lâu hơn.

Trong khi đó, ông Đặng Ngọc Phùng, Nghệ nhân Bàn tay vàng ngành thủ công mỹ nghệ, Giám đốc Hợp tác xã Mây tre đan xuất khẩu Phùng Hưng, xã Tân Chi, kỳ vọng hội chợ giúp nhiều khách hàng biết đến sản phẩm của đơn vị, qua đó, mở rộng thị trường và có thêm đơn hàng trong nước, xuất khẩu. Chị Dương Thị Hằng ở làng nghề nước mắm truyền thống Ba Làng (xã Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) mang tới gần 20 sản phẩm như nước mắm, mắm tép, cá khô là những sản phẩm đặc trưng của quê hương, từng được giới thiệu tại nhiều hội chợ trong cả nước.

Chị Triệu Thị Hoa, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng bản Mậu, xã Tây Yên Tử giới thiệu sản phẩm với khách hàng.

Ngoài các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hội chợ có sự tham gia của các cơ quan xúc tiến thương mại, phát triển nông thôn nhiều tỉnh, thành phố. Tỉnh Vĩnh Long mang đến khoảng 70 sản phẩm nông sản chế biến; Phú Thọ giới thiệu 4 trong tổng số 9 sản phẩm OCOP 5 sao cùng nhiều sản phẩm đặc trưng khác.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Ninh năng động, hiện đại, giàu bản sắc, đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương nhận định, Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Bắc Ninh 2026 hướng tới một không gian giao thương thực chất, kết nối các cơ sở sản xuất công nghiệp hỗ trợ, chủ thể OCOP, cơ sở tiểu thủ công nghiệp với hệ thống phân phối, bán lẻ và các sàn thương mại điện tử.

Cho nông sản vươn xa

Diễn ra từ ngày 16 đến hết 22/9/2026, đúng thời điểm tổ chức các hoạt động chào mừng dấu mốc trở thành thành phố Bắc Ninh, hội chợ nhanh chóng thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Không gian hội chợ.

Ông Trần Văn Nam, tổ dân phố Lão Hộ, phường Tân An cho biết, sau khi đọc thông tin trên Báo Bắc Ninh điện tử, sáng 18/9, ông cùng người thân đến tham quan, mua sắm. Ông Nam chia sẻ: “Tôi đã từng tham gia nhiều hội chợ và lễ hội trái cây do Bắc Ninh tổ chức, nhưng hội chợ lần này rất quy mô, hàng hóa phong phú. Nhìn cái gì cũng muốn mua”. Bà Nguyễn Thị Thoa, tổ dân phố Trần Quang Khải, phường Bắc Giang, đặc biệt ấn tượng với “Phiên chợ nông sản tiêu biểu của nông dân tỉnh Bắc Ninh năm 2026”. Theo bà, các gian hàng có nhiều sản phẩm phong phú, trong đó có cả sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố bạn.

Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Bắc Ninh 2026 có hơn 250 gian hàng; hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia. Hơn 300 sản phẩm nông sản, nông sản chế biến, sản phẩm OCOP được giới thiệu tại “Phiên chợ nông sản tiêu biểu của nông dân tỉnh Bắc Ninh năm 2026”. Phiên livestream tối 16/9 chốt hơn 500 đơn hàng, tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Hội chợ được bố trí thành nhiều khu vực, gồm sản phẩm công nghiệp và thương mại các tỉnh phía Bắc; sản phẩm OCOP; sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố; sản phẩm làng nghề; khu thương mại tổng hợp, du lịch và ẩm thực vùng miền. Đáng chú ý, hội chợ có 30 gian hàng dành riêng cho “Phiên chợ nông sản tiêu biểu của nông dân (do Hội Nông dân thành phố tổ chức), giới thiệu hơn 300 sản phẩm nông sản, OCOP từ 3 đến 5 sao và hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề của Bắc Ninh cùng các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Điểm mới của phiên chợ là kết hợp quảng bá trực tiếp với thương mại trên nền tảng số. Chương trình livestream được tổ chức trên các nền tảng của Hội Nông dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh và Báo điện tử Dân Việt, với sự tham gia của đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, Cục Xúc tiến thương mại và các địa phương. Theo Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh, riêng phiên livestream tối 16/9 đã chốt hơn 500 đơn hàng, tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Kết quả này cho thấy hiệu quả của cách làm mới trong xúc tiến, tiêu thụ nông sản.

Từ không gian hội chợ, sản phẩm địa phương được tiếp cận người tiêu dùng trực tiếp và trên nền tảng số, mở rộng cơ hội kết nối với các đối tác phân phối, doanh nghiệp và khách hàng ở nhiều thị trường. Với Bắc Ninh, hội chợ không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn là dịp lan tỏa hình ảnh một địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ, kết nối kinh tế, văn hóa và thương mại với các vùng miền, mở ra những cơ hội hợp tác mới.