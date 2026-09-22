Giá bạc ngày 22/9: Bạc thế giới đi lên, bạc trong nước tăng giảm trái chiều

Bạc thế giới tăng

Giá bạc ghi nhận một tuần tăng khi giá dầu hạ nhiệt, qua đó phần nào làm giảm lo ngại về áp lực lạm phát từ năng lượng. Tuy nhiên, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn là những lực cản đối với kim loại quý trong bối cảnh Fed duy trì chính sách tiền tệ thận trọng.

Giá bạc có thời điểm tăng 1,8% lên 65,47 USD/ounce khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng giảm. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt, giúp thị trường giảm bớt lo ngại về khả năng lạm phát gia tăng do chi phí năng lượng. Đây là yếu tố hỗ trợ đối với các kim loại quý như bạc.

Ở chiều ngược lại, chính sách tiền tệ của Fed vẫn là yếu tố quan trọng đối với thị trường bạc. Ngày 16/9, Fed tăng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25% lên mức 3,75-4%, đồng thời đánh giá lạm phát vẫn ở mức cao. Lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc, qua đó có thể hạn chế sức hấp dẫn của kim loại quý.

Diễn biến trên cũng tác động đến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, hai yếu tố thường có ảnh hưởng đáng kể đến giá bạc. Dù có những yếu tố hỗ trợ từ giá dầu và lợi suất trái phiếu, diễn biến mới nhất cho thấy thị trường bạc vẫn chưa hoàn toàn thuận lợi.

Trong thời gian tới, diễn biến giá bạc nhiều khả năng tiếp tục nhạy cảm với các yếu tố gồm giá dầu, đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và tín hiệu chính sách tiếp theo của Fed.

Bạc trong nước tăng giảm trái chiều

Giá bạc trong nước hôm nay điều chỉnh trái chiều tại hầu hết các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh tăng nhẹ, được niêm yết ở mức 2,23 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,3 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá lên mức 59,6 - 61,5 triệu đồng/kg.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng được doanh nghiệp này điều chỉnh tăng nhẹ, niêm yết ở mức 2,22 - 2,29 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 59,4 - 61,1 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 2,22 - 2,3 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận tại mức 59,4 - 61,3 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank