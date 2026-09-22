Hà Nội kiên quyết không để vi phạm xây dựng, PCCC mới phát sinh

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền PCCC

Theo nội dung công văn, UBND Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC, CNCH" (4/10) đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền: "Nhiệt liệt chào mừng 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (4/10/2001-4/10/2026)" tại trụ sở cơ quan, đơn vị từ ngày 30/9/2026 đến hết ngày 4/10/2026.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 19, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hà Nội) hướng dẫn kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu cho người dân xã Bát Tràng. (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, bảo đảm nội dung đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc cơ sở do cơ quan Công an quản lý thực hiện khai báo, cập nhật thông tin, dữ liệu về PCCC, vận động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở và kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH.

Bố trí địa điểm và đưa vào hoạt động các Trung tâm trải nghiệm, giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tại địa phương; tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trang bị, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, cài đặt ứng dụng "Báo cháy 114", mở lối thoát hiểm, thoát nạn thứ hai, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và các dụng cụ, phương tiện phục vụ thoát nạn (mặt nạ phòng độc, thang dây…).

Vận động các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn Thành phố treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu, khuyến cáo về PCCC; kiên trì, bền bỉ tuyên truyền, vận động người dân không sản xuất kinh doanh, làm việc và sinh sống tại các cơ sở, khu nhà trọ, nhà nhiều căn hộ không đảm bảo an toàn về PCCC.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân và thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH; xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ (dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành) ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình an toàn phù hợp với đặc điểm từng địa bàn như: "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng"…

Đồng thời, phát động sâu rộng các phong trào "Gia đình tôi có bình chữa cháy", "Gia đình tôi có thiết bị báo cháy" nhằm giúp Nhân dân nhận thức rõ lợi ích thiết thực, từ đó chủ động, tự giác tham gia xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Thanh, kiểm tra dứt điểm vi phạm PCCC

Bên cạnh tuyên truyền, vận động, Hà Nội cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra an toàn về PCCC, xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, công trình không đảm bảo yêu cầu về PCCC đã đưa vào hoạt động; các công trình xây dựng không phép, trái phép, vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Kiên quyết không để phát sinh các cơ sở vi phạm mới, đồng thời xem xét áp dụng các biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình vi phạm theo quy định tại Luật Thủ đô và các Nghị quyết của HĐND Thành phố.

Duy trì các điều kiện an toàn PCCC theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thường trực chiến đấu. Tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH. Phấn đấu trong tháng 9, 10/2026 giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Không để xảy ra cháy lớn, sự cố tai nạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Đồng thời, tăng cường đầu tư nguồn lực, đảm bảo kinh phí hoạt động, đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC và CNCH. Có cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị về PCCC và CNCH (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc…). Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện PCCC và CNCH…