Đoàn Famtrip Hiệp hội Du lịch Hà Nội khảo sát, kết nối phát triển du lịch tỉnh

Dự chương trình có các đồng chí: Tô Vũ Ninh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Mạnh Thản, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Cụm trưởng Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố phía Bắc, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội; lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh; đại diện các doanh nghiệp du lịch và thành viên Đoàn Famtrip.

Đoàn công tác khảo sát tại Mế Farmstay, xã Trường Hà.

Qua khảo sát thực tế, các doanh nghiệp lữ hành đánh giá Cao Bằng có nhiều tiềm năng hình thành các sản phẩm kết hợp cảnh quan, văn hóa, làng nghề, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng. Các đơn vị quan tâm đến tính hấp dẫn, khác biệt của sản phẩm; trao đổi về chất lượng dịch vụ, giao thông, thời gian di chuyển, mức giá, khả năng phục vụ; những điều kiện cần thiết để đưa sản phẩm vào chương trình tour.

Nhiều ý kiến cho rằng cơ hội của Cao Bằng không chỉ nằm ở tài nguyên sẵn có mà ở khả năng kết nối và hoàn thiện để tạo thành sản phẩm có thể bán được trên thị trường. Vì vậy, địa phương cần tiếp tục chuẩn hóa thông tin, nâng chất lượng dịch vụ, hoàn thiện điều kiện phục vụ và tăng liên kết giữa các điểm đến, cơ sở dịch vụ với doanh nghiệp lữ hành.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tô Vũ Ninh mong muốn tiếp cận trực tiếp góc nhìn của doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu của thị trường, kỳ vọng của du khách và những điểm cần tiếp tục hoàn thiện trong sản phẩm, dịch vụ du lịch, thay vì chỉ tập trung giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ địa phương đang có. Từ những phản hồi thực tế của doanh nghiệp, tỉnh có thêm cơ sở rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, từng bước nâng cao chất lượng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.