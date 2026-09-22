BIWASE (BWE) phát hành thành công hơn 31,4 triệu cổ phiếu, hoàn tất tăng vốn lên hơn 2.513 tỷ đồng

BIWASE huy động 1.162 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu

CTCP - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE, mã ck: BWE) vừa thông báo phát hành thành công hơn 31,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào ngày 21/9/2026.

Số cổ phiếu được chào bán với giá 37.000 đồng/cổ phiếu, qua đó giúp doanh nghiệp huy động khoảng 1.162,5 tỷ đồng. BIWASE dự kiến chuyển giao số cổ phiếu phát hành thêm cho nhà đầu tư tham gia đợt chào bán từ tháng 10/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phiếu mới.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của BIWASE tăng từ 2.199,3 tỷ đồng lên 2.513,47 tỷ đồng.

Xuất hiện 3 cổ đông lớn nắm hơn 64% vốn

Cùng với việc tăng vốn, cơ cấu cổ đông lớn của BIWASE cũng được ghi nhận với 3 doanh nghiệp sở hữu trên 5% vốn. Cụ thể, CTCP Nước Thủ Dầu Một (mã ck: TDM) đang nắm 37,42% vốn điều lệ BIWASE. Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (mã ck: BCM) sở hữu 17,01%, trong khi CTCP Xây lắp Điện Biwase nắm 10,3%. Tổng tỷ lệ sở hữu của 3 cổ đông lớn đạt 64,73% vốn điều lệ. Phần còn lại 35,28% thuộc về các cổ đông sở hữu dưới 5% vốn.

Trước đó, BIWASE đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 7:1, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 14,2857%. Theo phương án, doanh nghiệp phát hành thêm 31.418.377 cổ phiếu với giá 37.000 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, trong tổng số tiền khoảng 1.162,5 tỷ đồng huy động được, BIWASE dự kiến dành 773,3 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay tại ngân hàng và tổ chức tín dụng đến hạn. Khoảng 225 tỷ đồng được phân bổ cho dự án Nhà máy điện rác công suất 24MW giai đoạn 1. Phần còn lại, khoảng 164,2 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán tiền mua cổ phần CTCP Cấp nước Ninh Thuận. BIWASE cho biết thứ tự ưu tiên sử dụng vốn lần lượt là mua cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đầu tư dự án nhà máy điện rác và thanh toán các khoản nợ vay đến hạn.