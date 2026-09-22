Đẩy mạnh tuyên truyền khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị các công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Khám, tư vấn sức khỏe cho người lao động Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

Theo đó, các cấp công đoàn cơ sở tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc; phổ biến đối tượng, nội dung, thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký. Đồng thời, vận động đoàn viên, người lao động đăng ký khám trực tuyến, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử và ứng dụng VNeID để quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động vận động người lao động tham gia đầy đủ các đợt khám sức khỏe định kỳ; tạo điều kiện về thời gian để người lao động được khám theo quy định.

Theo Điều 152 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động ít nhất 1 lần mỗi năm để đánh giá sức khỏe và phát hiện dấu hiệu bệnh nghề nghiệp. Những trường hợp không tổ chức hoặc tổ chức không đầy đủ cần được kịp thời phản ánh về Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các công đoàn cơ sở phối hợp với ngành y tế, chính quyền cấp xã nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để huy động đoàn viên, người lao động hỗ trợ tại các điểm khám. Đồng thời, trực tiếp tiếp cận, vận động từng hộ gia đình của đoàn viên, người lao động thuộc nhóm yếu thế, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, bảo đảm mọi người được tiếp cận chính sách chăm sóc sức khỏe…