Lâm Đồng kết nối du lịch với Đồng bằng sông Cửu Long

Kết nối thị trường khách qua đường bay Lâm Đồng - Cần Thơ

Nhằm phối hợp quảng bá, xúc tiến, khai thác thị trường khách gắn với đường bay Lâm Đồng - Cần Thơ, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh (Trung tâm) vừa có chuyến khảo sát tại TP Cần Thơ và một số tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn khảo sát tỉnh Lâm Đồng kết nối phát triển du lịch tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Tại các điểm đến, Trung tâm đã ký kết chương trình hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Qua đó, sẽ xây dựng các tour, tuyến du lịch và thúc đẩy trao đổi khách giữa tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong chuyến khảo sát, câu chuyện chuyến bay “lỗi hẹn” cũng được nhiều doanh nghiệp, đơn vị lữ hành tại Cần Thơ nhắc đến. Theo đó, cách ứng xử thân thiện, văn minh, hiếu khách của các cơ sở lưu trú tại Đà Lạt, như bảo lưu phòng hoặc hoàn lại tiền cọc, tiền phòng cho khách, đã tạo ấn tượng tích cực.

Ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ ký kết chương trình hợp tác trên lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

Cùng với việc trao đổi kinh nghiệm trong công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, đại diện hiệp hội du lịch các tỉnh và các doanh nghiệp, đơn vị tham gia đoàn khảo sát đã tìm hiểu kinh nghiệm triển khai, cải thiện chỉ số PCI, BPI, nghiên cứu khả năng vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của Lâm Đồng.

Chương trình cũng tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành, du lịch, khách sạn kết nối, trao đổi và xây dựng các chương trình đưa, đón khách hai chiều; từng bước hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng ổn định, hiệu quả.

Đoàn khảo sát đã đến tham quan Làng nghề gốm, gạch nung ở Vĩnh Long

Anh Phạm Quang Thắng, Quản lý Điều hành Nhà hàng Bếp Việt - Hàn Vi Quán (phường Phú Thủy) cho biết, thị trường khách miền Tây Nam Bộ là một phân khúc đầy tiềm năng đối với du lịch Phan Thiết nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

“Tham gia đoàn khảo sát là cơ hội để các doanh nghiệp trao đổi thông tin, kết nối với nhau, thúc đẩy trao đổi khách giữa Lâm Đồng với TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và các địa phương khác trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”, anh Thắng nói.

Tham quan làng nghề truyền thống tại tỉnh Vĩnh Long

Chương trình khảo sát cũng gắn với việc kết nối và khai thác thị trường khách theo đường bay Lâm Đồng - Cần Thơ. Theo Trung tâm, để nâng cao hiệu quả khai thác đường bay, cần sự phối hợp đồng bộ giữa địa phương, cơ quan xúc tiến, hiệp hội doanh nghiệp du lịch và các hãng hàng không trong xây dựng sản phẩm, tổ chức chương trình kích cầu, quảng bá thị trường và tạo nguồn khách ổn định ở cả hai đầu.

Trong bối cảnh liên kết vùng, liên kết thị trường, sự hợp tác giữa các địa phương ngày càng có ý nghĩa quan trọng, hoạt động xúc tiến cần hướng mạnh hơn vào tính thực chất, hiệu quả và khả năng triển khai sau mỗi chương trình. Du lịch Lâm Đồng mong muốn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để thúc đẩy các chương trình liên kết thiết thực. Qua đó, góp phần duy trì ổn định nguồn khách và nâng cao hiệu quả khai thác đường bay. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghiêm Đình Hiếu

Chương trình khảo sát kết nối thị trường khách và khai thác đường bay Lâm Đồng - Cần Thơ

Làm mới sản phẩm, tăng sức hút với khách miền Tây

Du lịch Lâm Đồng mỗi năm bình quân đón khoảng 3 triệu lượt du khách từ các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh kỳ vọng nâng con số này lên khoảng 5 triệu lượt trong thời gian tới thông qua các chương trình hợp tác kích cầu du lịch. Đây được xác định là một trong những thị trường khách nội địa quan trọng của du lịch Lâm Đồng.

Du lịch Lâm Đồng mỗi năm bình quân đón khoảng 3 triệu lượt du khách từ các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Trong đó, Đà Lạt và Phan Thiết là những điểm đến thu hút lượng khách lớn với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, ẩm thực, du lịch canh nông, du lịch văn hóa và các sự kiện.

Các chương trình đặc sắc như: Liên hoan các Câu lạc bộ Cồng chiêng tỉnh lần thứ II năm 2026, Festival Hoa Đà Lạt vào cuối năm, các hoạt động trung thu, Lễ hội văn hóa thổ cẩm… được kỳ vọng tạo nên sức hút đối với du khách.

Bên cạnh đó, du lịch sinh thái rừng - hoa, trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao với các giá trị văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cũng là những sản phẩm tạo khác biệt thu hút du khách miền sông nước.

Lâm Đồng sẽ đẩy mạnh các chương trình kích cầu, làm mới sản phẩm và mở rộng không gian trải nghiệm

Lâm Đồng định hướng mở rộng thị trường khách nội địa từ các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và miền Tây Nam Bộ thông qua việc phát triển các tour, tuyến đường bộ linh hoạt, kết nối cao nguyên với các tỉnh đồng bằng.

Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh các chương trình kích cầu, làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng du lịch sinh thái, văn hóa bản địa và nghỉ dưỡng xanh; đồng thời chỉnh trang đô thị, số hóa điểm đến và mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách.

Đặc biệt, việc phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành miền Tây Nam Bộ để xây dựng sản phẩm du lịch trọn gói, kết hợp lưu trú, nghỉ dưỡng dài ngày với mức chi phí phù hợp được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút thêm khách từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chuyến khảo sát hướng tới việc kết nối doanh nghiệp, xây dựng tour, tuyến du lịch liên vùng, mở rộng thị trường khách

Ông Nghiêm Đình Hiếu cho biết, chương trình kết nối của tỉnh Lâm Đồng diễn ra từ 18 - 22/9. Hoạt động không chỉ nhằm giới thiệu điểm đến, trao đổi thông tin, mà còn hướng tới việc kết nối doanh nghiệp, xây dựng tour, tuyến du lịch liên vùng.

Lâm Đồng hướng tới mở rộng thị trường khách, hình thành các chương trình đưa, đón khách hai chiều ổn định với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

8 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng đón khoảng 16,5 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm sản phẩm du lịch, tăng 18,98% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 1 triệu lượt, tăng 14,8%; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 45.000 tỷ đồng, tăng 22,31% so với cùng kỳ 2025.