Giá vàng thế giới đảo chiều liên tục

Kim loại quý đã đảo chiều tăng trở lại. Ảnh: Reuters.

Theo cập nhật của Kitco, trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới có thời điểm "sập" gần 50 USD xuống thẳng vùng 4.322 USD/ounce. Vài giờ sau đó, giá kim loại quý đã đảo chiều tăng trở lại trên 4.370 USD/ounce, trước khi thu hẹp đà tăng về quanh mức 4.350 USD/ounce hiện tại.

Yếu tố chính khiến giá vàng trải qua cú giảm mạnh liên quan đến đồng USD tăng giá so với 6 đồng tiền chủ chốt, nối dài đà tăng hơn 1% trong tuần trước sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó gây sức ép lên thị trường kim loại. Thông thường, đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Dù vậy, ông Ryan McKay, chuyên gia phân tích tại TD Securities, cho rằng vàng vẫn đang duy trì "sức mạnh rất đáng kể" sau đợt tăng lãi suất của Fed cùng triển vọng chính sách tiền tệ cứng rắn, trong khi giá năng lượng giảm đang tạo thêm lực hỗ trợ.

"Tuy một chu kỳ tăng lãi suất đã được phản ánh vào giá, bức tranh tổng thể của thị trường kim loại quý vẫn rất thuận lợi. Đáng chú ý, đà suy yếu trong ngắn hạn ngày càng được xem là cơ hội để các nhà đầu tư mua vào", ông nói thêm.

Niềm tin vào triển vọng dài hạn của vàng cũng thúc đẩy hoạt động mua vào khi giá giảm trong những tuần gần đây. Các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng đã ghi nhận dòng vốn vào khoảng 50 tấn tính từ đầu tháng 9, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp ghi nhận dòng vốn tăng.

Với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 65,99 USD/ounce, trong khi giá bạch kim tăng 0,3% lên 1.805,83 USD/ounce và giá palladium tăng 0,4% lên 1.307,33 USD/ounce.

Cũng trong phiên sáng nay, giá dầu ổn định sau khi giảm hơn 9% trong 4 phiên trước đó, do những lo ngại về hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ Trung Đông dịu xuống và các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến Mỹ - Iran được nối lại.

Dữ liệu trên TradingEconomics cho thấy giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ổn định quanh 101 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tại Mỹ giao dịch gần mốc 93 USD/thùng.

Các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng "thở phào" khi các chỉ số chính đồng loạt đóng cửa phiên 21/9 tăng điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,5%, lên 7.764,70 điểm; Nasdaq Composite tăng 2,3%, lên 27.122,09 điểm và Dow Jones tăng 0,7%, lên 52.048,83 điểm.

Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần này, trong bối cảnh các quan chức đưa ra những đánh giá tích cực trước cuộc đàm phán dự kiến tập trung vào trí tuệ nhân tạo, thương mại và đầu tư, theo Bloomberg.