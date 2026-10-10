'Thái tử Kbiz' Joo Ji Hoon đeo nhẫn ở ngón áp út, sự thật phía sau là gì?

Diễn viên Joo Ji Hoon bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 với chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái. Hình ảnh này nhanh chóng khiến một bộ phận khán giả đặt nghi vấn nam diễn viên đã bí mật hẹn hò hoặc kết hôn. Tuy nhiên, sự thật phía sau lại hoàn toàn khác.

Cụ thể, theo Chosun, tại sự kiện nam diễn viên đã chia sẻ về các tác phẩm từng tham gia cũng như quá trình xây dựng nhân vật. Trong lúc trò chuyện, bàn tay trái của Joo Ji Hoon nhiều lần xuất hiện trước ống kính. Đáng chú ý, ngôi sao sinh năm 1982 đeo một chiếc nhẫn mảnh ở ngón áp út, khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Joo Ji Hoon đeo nhẫn ở ngón tay áp út khiến nhiều khán giả quan tâm. (Ảnh OSEN)

Chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng dưới hệ thống đèn sân khấu, càng khiến món phụ kiện trở nên nổi bật. Do nhẫn ở ngón áp út bàn tay trái thường gắn với ý nghĩa tình yêu đôi lứa và hôn nhân, hình ảnh này nhanh chóng làm dấy lên những suy đoán về chuyện tình cảm của nam diễn viên.

Tuy nhiên, khi hình ảnh được phóng to để quan sát kỹ hơn, chiếc nhẫn mà Joo Ji Hoon đeo là phụ kiện thời trang, không phải nhẫn đôi thuộc những thương hiệu trang sức thường được lựa chọn cho các cặp tình nhân.

Đây cũng không phải lần đầu nam diễn viên khiến công chúng chú ý vì đeo nhẫn ở vị trí này. Trước đó, vào năm 2013, trong buổi giao lưu quảng bá bộ phim Marriage Blue, Joo Ji Hoon từng gây bàn luận khi xuất hiện với chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái. Lần này, hình ảnh tương tự tiếp tục khiến anh vướng vào hiểu lầm liên quan đến chuyện tình cảm.

Chiến nhẫn mà Joo Ji Hoon đeo ở ngón tay áp út là phụ kiện thời trang, không phải nhẫn đôi tình nhân. (Ảnh OSEN)

Joo Ji Hoon được biết đến rộng rãi qua bộ phim Goong (Hoàng Cung), trong đó anh đảm nhận vai Thái tử Lee Shin. Vai diễn này góp phần đưa tên tuổi Joo Ji Hoon đến gần hơn với công chúng, đồng thời giúp anh gắn liền với biệt danh "Thái tử Kbiz".

Ở tuổi 44, Joo Ji Hoon vẫn hoạt động tích cực trong lĩnh vực diễn xuất, liên tục góp mặt trong các dự án phim truyền hình và điện ảnh. Từ hình tượng Thái tử Lee Shin trong Hoàng Cung, nam diễn viên từng bước khẳng định thực lực qua nhiều vai diễn đa dạng, trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc. Thời gian gần đây, anh tiếp tục thu hút sự quan tâm khi tham gia The Remarried Empress, dự kiến ra mắt vào ngày 4/11. Bên cạnh sự nghiệp, Joo Ji Hoon khá kín tiếng về chuyện tình cảm cá nhân.