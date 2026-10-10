Cát Tường lên tiếng về chuyện đời tư của Trung Dũng

Mới đây, Cát Tường chia sẻ hình ảnh hậu trường cùng Trung Dũng trong chương trình Thật và Giả, thu hút sự chú ý khi cả hai cùng bàn luận về chủ đề “Xu hướng thể hiện giới tính thật, tốt hay không?”. Đây cũng là dịp hai nghệ sĩ đề cập đến những đồn đoán về đời tư của Trung Dũng, vấn đề từng được khán giả quan tâm trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật của nam diễn viên.

Kèm hình ảnh, Cát Tường viết: “Tập này anh em tui mạnh dạn chia sẻ về cộng đồng LGBT, hy vọng sự hiểu biết của mình đúng nhiều hơn sai. Mời cả nhà cùng xem và góp ý nếu tụi em có gì sai sót nhé!”

Cát Tường và Trung Dũng chia sẻ trong dự án talkshow chung.

Trong chương trình, Trung Dũng cho biết anh từng cảm thấy khó chịu khi bị gắn với những lời đồn đoán về xu hướng tính dục, đặc biệt từ sau khi tham gia bộ phim Lạc Giới. Tuy nhiên, theo thời gian, nam diễn viên dần thay đổi cách nhìn nhận và không còn quá bận tâm đến những lời bàn tán.

Trung Dũng chia sẻ: “Khi mà mình bị mang tiếng, cảm giác rất là khó chịu. Mình không thể nào để cho người ta nói xấu về mình. Nhưng sau một thời gian thì mình cảm thấy happy, vì bây giờ đã làm nghề diễn viên, chẳng nhẽ người ta nói tốt nói xấu mình cứ phản bác. Thứ nhất đó là không nên, thứ hai là mình vẫn còn phong độ, mình vẫn còn hấp dẫn một số người nào đó nên khi có thông tin về mình họ tìm hiểu rất là nhiều. Kệ người ta cứ nói gì nói, miễn sao người ta không lấy tiền mình là được”.

Đáng chú ý, Cát Tường cũng trực tiếp đề cập đến câu hỏi mà nhiều khán giả từng đặt ra về Trung Dũng. Nữ nghệ sĩ cho biết cô không nắm rõ chuyện tình cảm hiện tại của người bạn lâu năm, dù cả hai đã quen biết nhau từ khi còn trẻ.

Cát Tường nói: “Thật ra là rất nhiều người hỏi Cát Tường anh Dũng là nam hay là cộng đồng LGBT? Anh Dũng thích nam hay thích nữ? Tôi nói thật với quý vị, thứ nhất là hiện tại anh Dũng thích con trai hay con gái Cát Tường không biết. Bởi vì ngoài những lúc gặp mặt nhau trên sân khấu, anh Dũng là một người đàn ông rất là chuẩn mực, đẹp trai, phong độ. Còn cái chuyện đời tư của anh Dũng Cát Tường không biết”.

Cát Tường và Trung Dũng có mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

Sau đó, nữ nghệ sĩ tiết lộ một chi tiết về mối quan hệ giữa hai người thời mới lớn. Cô cho biết cả hai từng có chút tình ý với nhau, đồng thời đều có những mối tình riêng ở quê nhà. Cát Tường nhấn mạnh: “Và chúng tôi khẳng định thời điểm đó là như vậy, còn sau này cuộc sống mưu sinh và Tường nghĩ hiện tại là giới tính nào không quan trọng, chúng ta hãy nhìn vào năng lực của anh Dũng, một người nghệ sĩ cống hiến với nghệ thuật với đam mê, một người đàn ông 50 tuổi vẫn body lực lưỡng sáu múi, đẹp trai, phong độ, sạch sẽ, đẹp và làm việc với ai người ta cũng không chê được. Vậy được rồi”.

Cát Tường và Trung Dũng vốn có mối quan hệ đồng nghiệp lâu năm, từng cùng tham gia phim truyền hình Hạnh phúc bị đánh cắp. Trên màn ảnh, cả hai từng hóa thân thành vợ chồng, còn ngoài đời họ là anh em, đồng nghiệp thân thiết. Năm 2026, họ tiếp tục hợp tác trong talkshow Thật và Giả, cùng chia sẻ quan điểm về tình yêu, gia đình và những vấn đề trong cuộc sống.

Cát Tường và Trung Dũng trong Hạnh phúc bị đánh cắp.

Khép lại câu chuyện, Cát Tường bày tỏ quan điểm rằng điều quan trọng không nằm ở việc một người thuộc xu hướng tính dục nào, mà ở cách họ sống và đối xử với những người xung quanh. Nữ nghệ sĩ nói: “Chốt lại, Cát Tường luôn trân trọng những người sống tốt cho xã hội, dù họ ở giới tính nào, là nam cũng được, nữ cũng được, giới tính thứ ba cũng được, không sao cả, bởi vì không ai sống dùm cho cuộc đời của ai hết”.

Theo Cát Tường, mỗi người nên tập trung chăm lo cho bản thân, gia đình và những điều có ý nghĩa thay vì soi xét đời tư của người khác. Qua cuộc trò chuyện với Trung Dũng, nữ nghệ sĩ cũng gửi gắm thông điệp về sự tôn trọng, cảm thông và cách nhìn nhận một người dựa trên năng lực, đóng góp của họ thay vì những lời đồn đoán chưa được xác thực.