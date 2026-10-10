Mê mẩn nhan sắc tuổi 41 của 'tình đầu quốc dân' Ngân Khánh

Diễn viên Ngân Khánh gây chú ý khi có lần hiếm hoi đăng ảnh diện bikini gợi cảm nhân dịp sinh nhật.

"Thêm một tuổi nữa, không ước điều gì lớn lao. Chỉ mong mỗi ngày trôi qua đều có thể tươi cười như những khoảnh khắc này", cô viết.

Loạt ảnh chào đón tuổi mới của Ngân Khánh nhận được nhiều lời chúc mừng của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người trầm trồ trước sắc vóc thon gọn, gợi cảm của Ngân Khánh ở tuổi 41.

Ngân Khánh là một mỹ nhân đa tài của làng giải trí Việt, cô vừa là diễn viên, ca sĩ và người mẫu ảnh nổi tiếng và đã hoàn thành việc học đạo diễn tại Singapore trước khi trở về nước.

Không chỉ tài năng, vẻ đẹp ngọt ngào và xứng danh "tình đầu quốc dân" của Ngân Khánh còn làm bao người mê mẩn. Ngân Khánh từng được ví là một trong những "ngọc nữ" của màn ảnh Việt.

Để lưu giữ nét đẹp rạng ngời như ngày nào, bí quyết giữ gìn nhan sắc ngọt ngào, Ngân Khánh đã dành nhiều thời gian để chăm chút từ trong ra ngoài, từ vóc dáng đến làn da và tâm hồn của mình mỗi ngày.

Bên cạnh việc giữ dáng, Ngân Khánh cũng rất tỉ mỉ trong cách chăm da, cô thường dùng nước hoa hồng, kem giữ ẩm và chống nắng, bảo vệ cho làn da trước khi trang điểm. Đây là cách bảo vệ da khi dùng mỹ phẩm trang điểm.

Về đời tư, Ngân Khánh kết hôn với chồng Việt kiều - doanh nhân Thiếu Quân vào năm 2015. Nữ diễn viên có lần hiếm hoi khoe khoảnh khắc tình tứ nhân dịp sinh nhật ông xã cách đây vài năm.

Ngân Khánh sinh năm 1985, quê Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai). Cô từng đóng các phim: Gọi giấc mơ về, Nghề báo, Ghen, Tường vy cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Khi yêu đừng quay đầu lại, Cô dâu đại chiến... Ngân Khánh cũng lấn sân ca hát, phát hành các ca khúc như: Người tạo giấc mơ, Cô nàng tự tin, Chỉ yêu mình anh, Em phải làm sao...

(Ảnh FB nhân vật)