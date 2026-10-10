SNSD tung ảnh đủ 8 thành viên, úp mở dự án kỷ niệm 20 năm

Ngày 9/10, các kênh mạng xã hội chính thức của SNSD công bố hình ảnh teaser cho thông điệp chúc mừng năm mới 2027 với dòng chữ “Twenty in Frost”.

Bộ ảnh có sự góp mặt của cả 8 thành viên gồm: Taeyeon, Sunny, Tiffany Young, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, YoonA và Seohyun trong cùng một khung hình.

Sự xuất hiện đầy đủ của đội hình 8 thành viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt khi nhóm đang tiến gần cột mốc 20 năm hoạt động vào năm 2027.

Tuy nhiên, “Twenty in Frost” hiện được giới thiệu trong khuôn khổ sản phẩm chúc mừng mùa lễ hội năm 2027, chưa phải thông báo chính thức về album mới hay chuyến lưu diễn của nhóm.

Ảnh: SM Entertainment

Trong suốt sự nghiệp, SNSD thường đánh dấu những cột mốc quan trọng bằng các sản phẩm âm nhạc có sự tham gia của toàn bộ thành viên.

Năm 2017, nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt, nhóm phát hành album phòng thu thứ sáu mang tên Holiday Night. Đến năm 2022, nhóm tiếp tục trở lại với album phòng thu thứ bảy FOREVER 1 nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập.

Đáng chú ý, FOREVER 1 đánh dấu màn tái hợp đầy đủ của SNSD sau khoảng 5 năm kể từ Holiday Night, mang ý nghĩa đặc biệt đối với người hâm mộ.

Chính vì vậy, cột mốc 20 năm vào năm 2027 đang làm dấy lên nhiều kỳ vọng về một dự án âm nhạc quy mô lớn tiếp theo của nhóm.

Trước đó, các thành viên cũng từng hé lộ về kế hoạch kỷ niệm đặc biệt này. Trong chương trình giải trí Point of Omniscient Interfere của đài MBC vào tháng 6, Tiffany Young tiết lộ SNSD đang chuẩn bị cho dự án kỷ niệm 20 năm, đồng thời đề cập đến khả năng nhóm trở lại vào mùa hè năm 2027.

Đến tháng 9, Yuri tiếp tục khiến người hâm mộ phấn khích khi xuất hiện trên kênh YouTube Bread Unnie Kim Yeon Kyoung.

Nữ ca sĩ cho biết các thành viên đã tổ chức những cuộc họp để thảo luận về kế hoạch âm nhạc, đồng thời đề cập đến khả năng thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Ảnh: SM Entertainment

Ra mắt ngày 5/8/2007, SNSD nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc nữ tiêu biểu của K-pop. Nhóm ghi dấu ấn với loạt ca khúc đình đám như Into the New World, Gee, và The Boys, góp phần tạo nên sức ảnh hưởng lâu dài trong nền âm nhạc Hàn Quốc.

Sau những màn tái xuất đáng nhớ nhân dịp kỷ niệm 10 năm và 15 năm, người hâm mộ đang chờ đợi SNSD sẽ chuẩn bị điều gì cho cột mốc hai thập kỷ. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, lịch trình chính thức cho album mới, màn trở lại đầy đủ hay chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vẫn chưa được công bố.