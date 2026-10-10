Ca sĩ Lexxy: Tôi tự viết con đường âm nhạc của riêng mình

Chọn giữ bản sắc riêng

Chưa đầy nửa năm, Lexxy vừa ra mắt EP đầu tay Flexxy, vừa có đêm diễn tại Bốc Fest trước khoảng 5.000 khán giả. Ở tuổi 22, Lexxy có nghĩ mình đang đi theo đúng những gì mình mong muốn?

Tôi nghĩ mình đang đi đúng tốc độ của mình, tuy nhiên phía trước còn rất nhiều điều tôi phải trải nghiệm và học hỏi.

Lexxy trong EP đầu tay "Flexxy".

Đứng trước hàng nghìn khán giả, tôi hạnh phúc khi nhận ra âm nhạc của mình trên sân khấu có một đời sống rất khác. Ở nền tảng nhạc số, họ thường nhìn vào lượt nghe. Nhưng khi đứng trước khán giả, tôi mới cảm nhận được trực tiếp bài nào khiến mọi người có thể nhún nhảy, hò reo và cả những khoảnh khắc họ thực sự kết nối với mình.

Ở tuổi 22, tôi nghĩ điều quan trọng không phải là mình đi nhanh hay đến đâu, mà là mỗi ngày mình phải tiến bộ hơn ngày hôm qua. Mục tiêu của tôi vẫn còn ở phía trước, tôi muốn đi từng bước bằng chính năng lực của mình một cách chắc chắn.

Một khởi đầu thuận lợi đôi khi khiến người ta kỳ vọng nhiều hơn vào một nghệ sĩ trẻ, chưa kể chị còn là con gái nhạc sĩ Tú Dưa và VĐV Thúy Hiền. Chị có cảm nhận được áp lực vô hình đó không?

Tôi cảm nhận được những áp lực như vậy. Nhưng hành trình nào cũng đều có áp lực riêng, nhưng tôi cố gắng biến những áp lực đó thành động lực để phấn đấu mỗi ngày.

Trong những phản ứng của khán giả, tôi phân định được rõ ràng đâu là lời khen dành cho âm nhạc, đâu là sự chú ý đến vì mình là con gái của bố Tú Dưa và mẹ Thúy Hiền.

Tôi hạnh phúc khi được là con của bố mẹ và được truyền thông dành sự chú ý nhất định. Nhưng với tôi, việc khán giả có ở lại với âm nhạc của mình hay không, phải do mình tự tạo ra. Tôi không né tránh xuất phát điểm của mình, nhưng tôi cũng không muốn dùng nó để định nghĩa mình là ai. Tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi là bằng những gì tôi làm trong âm nhạc .

Để giữ chân khán giả, với EP đầu tay "Flexxy" mới ra mắt chị chọn đi theo công thức an toàn, hay giữ bản sắc riêng dù chưa chắc được số đông đón nhận?

Thời điểm hiện tại, tôi nghiêng về giữ bản sắc riêng hơn, dù tôi không nghĩ mình đang cố tình làm khó mình. Tôi nghĩ mình cần được thử, được khám phá bản thân trước khi đóng khung vào một công thức nào đó .

Một người nghệ sĩ không nhất thiết phải chọn giữa an toàn và rủi ro. Điều quan trọng là bản thân biết mỗi thời điểm mình nên làm gì và có lý do cho lựa chọn đó. Tôi còn muốn làm nhiều điều trong âm nhạc, biết đâu năm sau mọi người sẽ thấy Lexxy ở một phiên bản khác.

Muốn tự chứng minh khả năng

Thực tế, khi nhắc đến chị, người ta vẫn nghĩ tới "con gái Tú Dưa" nhiều hơn, chị có sợ cái bóng của bố quá lớn khiến con đường nghệ thuật của mình gặp trở ngại?

Tôi không nghĩ đó là trở ngại. Tôi tôn trọng những gì thuộc về gia đình, nhưng con đường nghệ thuật của tôi là câu chuyện tôi tự viết. Tôi mong rằng những thứ mình làm cho âm nhạc khán giả sẽ đón nhận.

Lexxy là con gái nhạc sĩ Tú Dưa và vận động viên wushu Thúy Hiền.

Với tôi, tự lực không nhất thiết là phải đi một mình hay cố tình tránh xa những điều mình có sẵn. Hồi nhỏ, tôi không thi The Voice Kids - nơi bố có sẵn nhiều mối quan hệ mà chọn thi Vietnam Idol Kids để không ai nói mình được ưu ái.

Tôi làm như vậy vì muốn tự chứng minh khả năng của mình. Hiện tại, tôi hoạt động ngay trong công ty của bố, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi mong khán giả biết đến tôi qua bất kỳ mối liên hệ nào khác.

Tôi hiểu tự lực là dù đứng ở đâu, làm việc với ai, bản thân vẫn phải có năng lực và bản sắc riêng. Tôi vẫn chịu trách nhiệm cho con đường của mình.

Trong vai trò người cha, nhạc sĩ Tú Dưa đồng hành với chị như thế nào trong con đường nghệ thuật?

Trong công việc, tôi muốn được nhìn nhận như một người nghệ sĩ. Thực tế, tôi không nhận được bất kỳ sự ưu ái đặc biệt nào từ bố. Bố luôn tôn trọng định hướng âm nhạc, gu thẩm mỹ và cách xây dựng hình ảnh của con gái, giống như với các nghệ sĩ khác trong công ty.

Ngoài công việc, bố vẫn là bố của một cô con gái nhỏ trong gia đình. Bố là người luôn ở đó khi tôi cần lời khuyên, nhưng vẫn luôn tôn trọng những gì tôi lựa chọn. Tôi nghĩ, đôi khi sự đồng hành tốt nhất vẫn là để mình tự bước đi, tự va chạm và tự có những trải nghiệm riêng của mình.

Đến với nghệ thuật vì tình yêu

Mẹ Thúy Hiền từng nhiều lần cố ngăn Lexxy theo nghề ca hát, vì lo con quá mong manh để chịu nổi áp lực nghề. Thời điểm đó Lexxy nghĩ gì?

Hồi nhỏ, tôi nghĩ không chỉ riêng mẹ của mình, mà có lẽ rất nhiều người mẹ cũng sẽ lo lắng khi con mình chọn con đường này, vì nghề ca hát thực sự không dễ dàng.

Flexxy chuộng phong cách cá tính, nóng bỏng.

Với tôi, sự lo lắng đó xuất phát từ tình yêu thương của một người mẹ dành cho con. Nhưng khi lớn lên, mẹ hoàn toàn ủng hộ tôi vì mẹ nhìn thấy tôi thực sự nghiêm túc và quyết tâm với nghề.

Đến khi có những khán giả đầu tiên, tôi vẫn luôn lắng nghe những lời chia sẻ và góc nhìn của người lớn. Nhưng tôi nghĩ không ai có thể dạy mình hoàn toàn cách đối diện với dư luận, vì mỗi người sẽ có một hành trình và trải nghiệm khác nhau.

Mỗi ngày, tôi đều học cách bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Có những lời bình luận đúng, tôi tiếp thu và sửa đổi, nếu chưa cảm thấy phù hợp tôi bỏ qua và bước tiếp.

Âm nhạc có phải là nơi chị muốn chứng minh với chính mình, hay để trả lời câu hỏi của công chúng - những người vẫn quen nhìn chị qua lăng kính "con gái của Tú Dưa, Thúy Hiền"?

Tôi nghĩ điều đầu tiên mình đáng được ghi nhận là một người nghiêm túc với những sự lựa chọn của mình. Với tôi, giá trị của mình nằm ở việc mình sẽ làm gì, mình tạo ra được gì và cách mình làm việc với nó chỉn chu ra sao.

Ngay từ khi bắt đầu, động lực với âm nhạc của tôi vẫn vậy, chỉ là qua mỗi năm, tôi nhìn về nó với tâm thế trưởng thành hơn. Tôi nghĩ mình làm nghệ thuật trước hết vì tình yêu với nó. Tôi muốn được cống hiến cho âm nhạc, được làm nhiều điều hơn với âm nhạc và mang đến cho khán giả những sản phẩm thật sự có giá trị.

Cảm ơn chị!

Lexxy tên thật là Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2004. Cô là con gái thứ 2 của nhạc sĩ Tú Dưa (Mars Anh Tú), cựu thành viên nhóm Quả Dưa Hấu và vận động viên wushu Nguyễn Thúy Hiền. Từ nhỏ, cô được gia đình tạo điều kiện học thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2023, cô vào TP.HCM rèn luyện ngoại ngữ, vũ đạo và kỹ năng chơi nhạc cụ. Năm 2025, cô chính thức ra mắt với nghệ danh Lexxy cùng sản phẩm debut mang tên "Bật đèn xanh". Sau đó, cô tiếp tục trình làng các sản phẩm như MV "Niệm chill", EP "Flexxy".