Chân dung tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng

Quyết định này được Tổng thống Donald Trump công bố vào ngày 9/10 trên nền tảng Truth Social.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Zacharia là một nhà bình luận làm việc tại Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump, đơn vị chủ quản mạng lưới truyền thông xã hội này. Khi thông báo về sự lựa chọn của mình, Tổng thống Trump đã dành nhiều lời khen ngợi, gọi bà Zacharia là một người ủng hộ trung thành và xuất chúng ngay từ những ngày đầu tiên.

Bày tỏ sự trân trọng trước quyết định này, bà Zacharia đã lên tiếng cảm ơn Tổng thống Trump trên mạng xã hội.

Bà Zacharia từng có thời gian ngắn đảm nhiệm vai trò người phát ngôn cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ vào đầu năm nay. Nữ chính trị gia này cũng quen thuộc với công chúng trong vai trò là nhà bình luận trên các kênh tin tức lớn như Fox News và Newsmax.

Người tiền nhiệm của bà Zacharia là bà Karoline Leavitt đã thông báo quyết định từ chức vào ngày 12/8 và chính thức rời vị trí này vào ngày 27/8.

Chia sẻ về lý do rời nhiệm sở, bà Leavitt cho biết bản thân muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc các con nhỏ.