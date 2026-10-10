Zendaya gây chú ý với áo khoác bèo nhún

Zendaya vốn nổi tiếng với khả năng biến những món đồ đời thường thành trang phục mang đậm tinh thần thời trang cao cấp. Từ áo phông Spider-Man giá 35 USD được biến thành váy ngắn dự thảm đỏ, đến nội y Lacoste được cô sử dụng như một lớp trang phục sành điệu, nữ diễn viên thường tạo dấu ấn nhờ cách phối đồ khác biệt. Vì vậy, màn xuất hiện của cô tại show Louis Vuitton thuộc mùa Xuân/Hè 2027 trong ngày cuối Tuần lễ Thời trang Paris không gây nhiều bất ngờ.

Zendaya thu hút ống kính truyền thông khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris trong thiết kế áo khoác ren trắng nổi bật với những lớp bèo nhún cầu kỳ. Ảnh: Getty Images

Đồng hành cùng stylist Law Roach, ngôi sao Dune lựa chọn công thức thời trang quen thuộc gồm áo phông trắng dáng ôm và quần jeans xanh. Đây vốn là cách kết hợp được nhiều biểu tượng thời trang ưa chuộng qua nhiều thập kỷ, từ Kate Moss trong thập niên 1990 đến Hailey Bieber hiện nay. Tuy nhiên, Zendaya tạo điểm nhấn bằng chiếc áo khoác lãng mạn của Louis Vuitton, do Nicolas Ghesquière, Giám đốc nghệ thuật bộ sưu tập nữ của thương hiệu, thiết kế.

Chiếc áo khoác được làm từ chất liệu ren trắng họa tiết hoa khá mỏng nhẹ, phù hợp với tiết trời đầu thu tại Paris. Điểm nổi bật nhất nằm ở những lớp bèo nhún bản rộng được xếp chồng ở phần ve áo, kéo dài lên tận cổ áo. Chi tiết này tạo cảm giác cầu kỳ, gợi liên tưởng đến phần cổ áo xếp nếp đặc trưng của trang phục thời Elizabeth.

Để hoàn thiện tổng thể, Zendaya diện một đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng. Thiết kế giúp cân bằng vẻ đời thường của áo phông và quần jeans, đồng thời mang đến nét chỉn chu cho diện mạo khi dự sự kiện thời trang.

Zendaya diện một đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng. Ảnh: Getty Images

Đây cũng không phải lần đầu Zendaya diện thiết kế áo khoác này. Tháng 7, nữ diễn viên từng xuất hiện với chính chiếc áo tại buổi công chiếu The Odyssey ở Paris. Khi đó, cô phối áo khoác ren cùng một chiếc váy maxi ren đồng điệu, có phần cut-out ở bụng và những đường xẻ cao ở hai bên. Cách kết hợp khác biệt cho thấy sự linh hoạt của thiết kế dù được sử dụng trong những hoàn cảnh thời trang khác nhau.

Zendaya là gương mặt quen thuộc tại các show Louis Vuitton trong những năm gần đây. Tháng 5, cô ngồi hàng ghế đầu tại buổi giới thiệu bộ sưu tập Cruise của nhà mốt, trước khi tiếp tục xuất hiện tại show ready-to-wear Thu/Đông 2026 vào tháng 3. Tại sự kiện này, cô từng gây chú ý khi lần đầu để lộ nhẫn cưới.

Dù thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của Louis Vuitton, Zendaya vẫn duy trì khả năng tạo nên diện mạo mới cho mỗi lần góp mặt. Với màn tái sử dụng áo khoác ren lần này, nữ diễn viên cho thấy một món đồ nổi bật vẫn có thể mang đến cảm giác khác biệt khi được đặt trong công thức phối đồ mới.

Zendaya phối áo khoác ren cùng một chiếc váy maxi ren đồng điệu. Ảnh: Getty Images