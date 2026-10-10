Cốc cốc, mở cửa cho HANBIN TEMPEST bật mí món đồ muốn có trong album solo

HANBIN: Khi chuẩn bị cho NO FEAR, mình muốn đưa những yếu tố mang màu sắc Việt Nam vào MV một cách tự nhiên. Thay vì chỉ đơn giản mặc một bộ trang phục truyền thống, mình muốn tìm một hình ảnh vừa gợi nhắc đến Việt Nam, vừa có thể kết nối với màu sắc và cá tính riêng của HANBIN. Hình ảnh "Thầy Đồ" là một ý tưởng mà mình cảm thấy rất thú vị.

Đây là một hình ảnh quen thuộc, mộc mạc nhưng cũng rất đặc biệt đối với mình. Khi đưa hình ảnh này vào một MV K-Pop và kết hợp với tinh thần vui vẻ, năng lượng của NO FEAR, mình cảm thấy nó tạo ra một sự hài hòa và khá mới mẻ.

Mình cũng không muốn những yếu tố Việt Nam trong MV trở nên quá nặng nề hay mang tính minh họa. Mình muốn mọi thứ được thể hiện một cách tự nhiên, vui vẻ và đúng với HANBIN. Nếu khán giả nhìn vào và cảm thấy "À, đây cũng là một hình ảnh rất Việt Nam", thì mình sẽ cảm thấy rất vui.

HANBIN thực hiện dance challenge "NO FEAR" tại phòng CEO công ty là điều nằm ngoài dự đoán của fan.

Phản ứng của gia đình anh khi lần đầu xem MV NO FEAR?

HANBIN: Gia đình nói với mình "Sao con giỏi quá vậy! Quá giỏi luôn!". Mọi người cũng nói MV vui và tràn đầy năng lượng, nhìn thấy mình thoải mái và vui vẻ nên gia đình cũng rất vui và tự hào về mình.

3 từ dành cho những dự án mà V-fan đã thực hiện để chúc mừng màn debut solo của HANBIN?

HANBIN: Ấm áp, bất ngờ, hạnh phúc!

HANBIN:Nếu được phát hành album solo, mình muốn trong đó có một chiếc máy ảnh dùng một lần!

Mình rất thích chụp ảnh, nên nếu có khả năng và điều kiện cho phép, thì mình muốn để fan có thể tự chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời của mình, rồi sau đó cùng nhau rửa ảnh.

Mình nghĩ sẽ rất thú vị nếu trong album có một món đồ có thể tạo ra những kỷ niệm quý giá như vậy.

HANBIN: Mình nghĩ là không có, hehe! Mình muốn thử càng nhiều concept càng tốt. Biết đâu có những concept trước đây mình nghĩ là không hợp, nhưng khi thử lại tạo ra một phiên bản HANBIN rất thú vị thì sao? Nên mình không muốn tự giới hạn bản thân.

Trò chuyện với H2Team, HANBIN chia sẻ rất nhiều điều muốn trong tương lai, nhất là nếu có cơ hội hoạt động song song tại Việt Nam. Câu chuyện đầy đủ sẽ được bật mí trên ấn phẩm Hoa Học Trò 1491 dự kiến phát hành từ ngày 17.10.2026.