Hoài Lâm công khai xin lỗi, nhắn nhủ đến bố nuôi Hoài Linh

Mới đây, Hoài Lâm đăng tải tâm thư trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi đến những người đã yêu thương và đồng hành cùng anh trong thời gian qua. Đáng chú ý, nam diễn viên nhắc đến bố nuôi Hoài Linh cùng nhiều người thầy đã dìu dắt mình, đồng thời bày tỏ mong muốn thay đổi bằng những hành động thiết thực.

Trong bài viết, Hoài Lâm thừa nhận bản thân có những suy nghĩ và hành động chưa phù hợp, khiến những người thân thiết buồn lòng, thất vọng. Anh cho biết những gì mình có hôm nay không phải điều tự nhiên mà đến, mà là kết quả từ sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô và khán giả.

Hoài Lâm viết tâm thư xin lỗi.

“Con biết ơn cha mẹ, biết ơn bố Linh - sư phụ Đàm Vĩnh Hưng, mom Nha Trang Nguyễn, má Liên, sư phụ Hứa Minh Đạt và tất cả những người Thầy, người anh chị, bạn bè đã luôn thương, chỉ dạy và cho con cơ hội để trưởng thành”, Hoài Lâm viết.

Hoài Linh từng nhận Hoài Lâm làm con nuôi khi anh còn trẻ, tạo điều kiện để nam diễn viên học hỏi kinh nghiệm và tiếp xúc với môi trường nghệ thuật. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ gắn với tình cảm gia đình mà còn được thể hiện qua những lần hợp tác trên màn ảnh. Năm 2014, cả hai cùng tham gia phim điện ảnh Quý tử bất đắc dĩ, bên cạnh nhiều nghệ sĩ như Việt Hương, Trấn Thành và Huy Khánh. Đây là một trong những dấu mốc đáng nhớ khi Hoài Lâm thử sức với lĩnh vực diễn xuất.

Những năm sau đó, cuộc sống của Hoài Lâm trải qua nhiều thay đổi. Nam diễn viên từng có giai đoạn hạn chế hoạt động nghệ thuật, đối diện những vấn đề cá nhân và dành thời gian ổn định cuộc sống. Trong tâm thư mới, Hoài Lâm cho biết: “Lâm chỉ mong từ hôm nay mình sẽ sống tốt hơn, biết yêu thương và có trách nhiệm hơn, để không phụ những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình”.

Hoài Linh từng nhận Hoài Lâm làm con nuôi khi anh còn trẻ.

Đáng chú ý, Hoài Lâm cho biết anh muốn chứng minh sự thay đổi bằng hành động cụ thể thay vì chỉ nói lời xin lỗi. Nam diễn viên chia sẻ: “Con nói xin lỗi bao nhiêu cũng thấy chưa đủ, nên con chỉ muốn dùng những việc mình làm từ hôm nay để chứng minh”. Những lời bộc bạch này khiến khán giả chờ đợi những chuyển biến tiếp theo trong cuộc sống của nam diễn viên.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Hoài Lâm từng tham gia các dự án như Yêu em bất chấp (2018) và Quý tử bất đắc dĩ. Sau khoảng bảy năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, anh trở lại với phim điện ảnh Thiên đường máu, do đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thực hiện. Trong phim, Hoài Lâm đảm nhận vai Thành, một thanh niên bị đưa ra nước ngoài làm việc và bị ép tham gia đường dây lừa đảo.

Vai diễn đánh dấu bước trở lại đáng chú ý của Hoài Lâm, đồng thời đặt anh trước thử thách mới về tâm lý và diễn xuất. Việc hóa thân thành nhân vật có hoàn cảnh nhiều biến cố cũng mở ra cơ hội để nam diễn viên thể hiện khả năng nhập vai ở một màu sắc khác.

Từ lời nhắn gửi đến những người từng giúp đỡ mình đến sự trở lại với điện ảnh, Hoài Lâm đang cho thấy mong muốn tiếp tục hành trình làm nghề. Sự thay đổi ấy cần được nhìn nhận qua những bước đi cụ thể trong thời gian tới, trong khi khán giả vẫn chờ đợi thêm thông tin về cuộc sống và các dự án mới của anh.