Jensen Huang từ chức

Ngày 12/11, tập đoàn công nghệ NVIDIA thông báo ông Jensen Huang đã chính thức từ chức, khép lại chặng đường 33 năm dẫn dắt gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) mà ông là người đồng sáng lập.

Hội đồng quản trị công ty cho biết ông Huang đã từ nhiệm toàn bộ các vị trí bao gồm Chủ tịch, Tổng giám đốc điều hành (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị với hiệu lực ngay lập tức.

Trong thời gian tìm kiếm người kế nhiệm chính thức thay thế ông Jensen Huang, NVIDIA thông báo Giám đốc Tài chính Colette Kress sẽ đảm nhận vai trò CEO tạm quyền.

Đồng thời, công ty cũng bổ nhiệm ông Harvey Jones, cựu CEO kiêm thành viên Hội đồng quản trị của Synopsys, vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị NVIDIA.

Ông Jensen Huang. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters tối 12/11, nhà đồng sáng lập Jensen Huang hiện là cổ đông lớn thứ tư của tập đoàn với tỷ lệ sở hữu khoảng 3,61%.

Quyết định từ nhiệm trên được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin ông Huang có các mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó bao gồm mối quan hệ với một người phụ nữ bị cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc.

Ông Jensen Huang thừa nhận có mối quan hệ ngoài luồng hôn nhân với một người phụ nữ Trung Quốc.

Trước đó cùng ngày, dư luận cũng xôn xao trước thông tin ông có quan hệ ngoài luồng với một nữ quản lý cấp cao trong công ty vốn là cấp dưới trực tiếp của mình. Một nguồn tin thân cận tiết lộ Hội đồng quản trị NVIDIA đã tiến hành họp để xem xét việc bãi nhiệm ông.

Ngay sau thông tin thay đổi nhân sự cấp cao này, cổ phiếu của NVIDIA đã sụt giảm hơn 10% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, tạo áp lực đáng kể lên thị trường chứng khoán chung.