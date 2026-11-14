Mua vàng miếng thiệt hơn 6 triệu đồng/lượng sau nửa tháng

Áp lực bán đang gia tăng trên thị trường vàng. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải

Sau khi giá mua và bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1 triệu đồng/lượng trong tuần đầu tháng 11 (2-7/11), xu hướng giảm quay trở lại trong tuần (9-14/11) với 5 phiên giảm mạnh liên tiếp.

Trong suốt phiên giao dịch cuối tuần (14/11), công ty SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá mua vàng miếng tại ngưỡng 134,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 137,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (13/11), giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này tiếp tục giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng miếng SJC chốt phiên cũng giữ ở mức 137,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua niêm yết tại 133,8 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng sụt 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 136 triệu – 137,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì suốt phiên.

Ngọc Thẩm là doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC gấp đôi so với mặt bằng chung, giao dịch ở ngưỡng thấp nhất. Đóng cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này niêm yết tại 133,5 triệu – 137 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chỉ trong 6 ngày (9-14/11), giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh giảm mạnh 3,7 triệu đồng/lượng xuống còn 134,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 137,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Tại khu vực phía Nam, mức giảm thấp hơn, dao động từ 3 triệu – 3,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng giảm liên tiếp qua từng phiên, với tổng mức giảm hơn 2,6% ở cả hai chiều giao dịch, cho thấy áp lực bán ngày càng gia tăng trên thị trường trong nước.

Bảo Tín Mạnh Hải duy trì giá mua vàng miếng SJC ở mức 135 triệu đồng/lượng và giá bán ở ngưỡng 138 triệu đồng/lượng. Bảng giá này không có sự điều chỉnh trong suốt phiên, đồng thời giữ nguyên so với cuối ngày 13/11.

Đà giảm của giá vàng trong tuần qua chủ yếu xuất phát từ lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ cao hơn dự báo. Cho thấy áp lực lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt như kỳ vọng, làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất

Kỳ vọng lãi suất tăng đã thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, tạo thêm sức ép lên giá vàng. Chỉ số Dollar Index chốt phiên 13/11 tăng 0,23%, lên 103,41 điểm và chốt tuần tăng gần 1,1%, tăng mạnh nhất kể từ tháng 9. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4 điểm cơ bản, vượt ngưỡng 5%.

Tuy nhiên, áp lực giảm giá vàng phần nào dịu lại trong phiên cuối tuần sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10. Theo đó, PPI tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo 0,4% của các nhà kinh tế. Số liệu này phần nào làm giảm lo ngại về áp lực giá cả, khiến nhà đầu tư thu hẹp đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12.

Theo công cụ FedWatch Tool, thị trường đặt khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm đã giảm xuống còn 5%, từ mức 15% trong phiên trước đó. Diễn biến này giúp giảm bớt sức ép lên giá vàng trong phiên cuối tuần dù kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ chưa thay đổi đáng kể.

Diễn biến giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong tuần 9-14/11/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Thị trường vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên giao dịch cuối tuần cũng nằm trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, tổng mức giảm vẫn thấp hơn so với thị trường vàng miếng SJC, dao động từ 3 triệu đồng đến 3,7 triệu đồng/lượng.

So với mức giá bán ra 140 triệu đồng/lượng tại ngày 2/11, người mua vàng miếng SJC đều đang chịu khoản lỗ khoảng 5,5 triệu đồng/lượng nếu bán lại theo giá mua vào của các doanh nghiệp trong phiên hôm nay. Cá biệt, tại Bảo Tín Minh Châu, mức lỗ lên tới 6,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, người mua vàng nhẫn “4 số 9” chịu thiệt thấp hơn so với vàng miếng SJC, dao động từ 2,5 triệu đến 5,5 triệu đồng/lượng.

Ở phiên sáng nay (14/11), Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 133,8 triệu - 137,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tính chung cả tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 3 triệu đồng/lượng và tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 3,2 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá mua vàng nhẫn tròn 9999 niêm yết ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán là 137,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với ngày 13/11. So với phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng sụt 3,2 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC hạ 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại ngưỡng 133,3 triệu – 137,3 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên cuối tuần. So với đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại thương hiệu này giảm 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong suốt phiên cuối tuần, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ niêm yết ổn định ở ngưỡng 132,7 triệu – 136,9 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 13/11 và giảm mạnh 3,7 triệu đồng/lượng so với đầu tuần.

Mức thiệt khi mua vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nửa tháng 11/2026 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

DOJI và Ngọc Thẩm là hai doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” so với giá chốt phiên hôm qua.

Đóng cửa phiên, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thương Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,5 triệu đối với chiều mua và 137,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Tuy nhiên, so với giá chốt phiên đầu tuần, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này vẫn sụt 3,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Ngọc Thẩm tiếp tục niêm yết vàng nhẫn “4 số 9” ở mức thấp nhất thị trường, với giá mua 127,5 triệu đồng/lượng và bán ra 131 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều không thay đổi so với cuối phiên 13/11, nhưng so với đầu tuần, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên cuối tuần (13/11), hợp đồng giá vàng giao ngay tăng nhẹ hơn 0,1% so với giá chốt phiên 12/11 , tiến lên ngưỡng 3.881,8 USD/oz nhưng chốt tuần vẫn giảm 4,5%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6. Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng cao hơn vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động ở mức 14,4 triệu – 15,3 triệu đồng/lượng. Riêng giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm cao hơn vàng thế giới khoảng 8,5 triệu đồng/lượng.