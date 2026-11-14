Elon Musk tuyên bố sẽ ký kiến nghị đưa Jensen Huang trở lại NVIDIA

Theo Reuters ngày 13/11, trước khi Jensen Huang từ chức, một kỹ sư lâu năm của NVIDIA đã đăng tải bài viết nội bộ, kêu gọi hội đồng quản trị cân nhắc tâm tư và nguyện vọng của nhân viên trước khi đưa ra quyết định về nhân sự cấp cao. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý, với hơn 1.600 bình luận. Trong đó, nhiều nhân viên bày tỏ mong muốn hội đồng quản trị tìm cách đưa ông Huang trở lại. Thông tin này được tạp chí công nghệ Wired công bố tối 12/11, dựa trên những trao đổi nội bộ mà đơn vị này tiếp cận được.

Đáng chú ý, tỷ phú Elon Musk cũng lên tiếng về sự việc trên mạng xã hội X. Ông cho biết một bản kiến nghị nhằm khôi phục vị trí cho Jensen Huang đang được thực hiện và khẳng định sẽ ký tên ủng hộ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Musk đang đề cập đến chiến dịch nội bộ được Wired đưa tin hay một sáng kiến riêng khác. NVIDIA từ chối bình luận về thông tin này cũng như bài đăng của tỷ phú Mỹ.

Nhà sáng lập SpaceX Elon Musk và cựu CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, việc tìm kiếm người kế nhiệm Jensen Huang vẫn đang thu hút sự chú ý. Theo Financial Times, NVIDIA được cho là đã tiếp cận Rene Haas, CEO hãng thiết kế chip Arm, để thăm dò khả năng đảm nhận vị trí lãnh đạo tập đoàn. Ông Haas từng có 7 năm làm việc tại NVIDIA, giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc bộ phận sản phẩm điện toán trước khi chuyển sang Arm vào năm 2013. Ông trở thành CEO Arm năm 2022 và giám sát quá trình đưa công ty lên sàn Nasdaq vào năm 2023.

Dù vậy, Rene Haas không phải ứng viên duy nhất được nhắc đến. Giới phân tích cũng đưa ra một số cái tên tiềm năng khác, trong đó có Lisa Su, CEO AMD; Sanjay Mehrotra, CEO Micron; Ian Buck của NVIDIA; Matt Murphy, CEO Marvell và Johny Srouji của Apple. Tuy nhiên, chưa có ứng viên nào được xác nhận sẽ đảm nhận vị trí này.

Hiện Giám đốc tài chính Colette Kress đang giữ vai trò CEO tạm quyền. Hội đồng quản trị NVIDIA cho biết công ty đang lựa chọn đơn vị tư vấn tuyển dụng để hỗ trợ tìm kiếm lãnh đạo mới, đồng thời nhấn mạnh chưa chính thức tiếp xúc với bất kỳ ứng viên tiềm năng nào. Hội đồng cũng cho rằng những suy đoán về các nhân sự cụ thể ở thời điểm hiện tại là quá sớm.

Jensen Huang từ chức hôm 12/11, sau khi những thông tin gây tranh cãi liên quan đến đời tư của ông được công bố, làm dấy lên biến động lớn tại NVIDIA. Sự việc không chỉ tạo ra những xáo trộn trong nội bộ mà còn tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Cổ phiếu NVIDIA giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch, nâng tổng mức vốn hóa thị trường sụt giảm trong tuần lên khoảng 573 tỷ USD.

Theo các nhà phân tích, người kế nhiệm Jensen Huang sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ khi tiếp quản một tập đoàn mà người sáng lập đã trực tiếp định hình trong suốt nhiều thập kỷ, từ chiến lược công nghệ, hoạt động kinh doanh đến các vấn đề địa chính trị liên quan đến xuất khẩu chip và cuộc đua AI toàn cầu.