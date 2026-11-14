Cựu Chủ tịch Bamboo Airways Bùi Quang Dũng tham gia HĐQT Vietravel Airlines

Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang và ông Bùi Quang Dũng (phải). Ảnh: Vietravel Airlines.

Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quang Dũng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Chánh Văn phòng HĐQT, có hiệu lực từ ngày 9/11/2026.

Ông Bùi Quang Dũng có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Southern Columbia (Mỹ), với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư và kinh doanh bất động sản. Trước khi gia nhập Vietravel Airlines, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại Colliers International, BIM Group, Empire Group và Tập đoàn FLC.

Trong lĩnh vực hàng không, ông Dũng từng giữ chức Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways giai đoạn 2019-2022. Tháng 11/2025, khi đang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028, thay ông Lê Thái Sâm.

Đến cuối tháng 9/2026, Bamboo Airways thay đổi nhân sự cấp cao khi ông Lê Thái Sâm trở lại giữ chức Chủ tịch HĐQT, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của hãng.

Theo Vietravel Airlines, việc bổ sung ông Bùi Quang Dũng vào bộ máy lãnh đạo được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường sự kết nối giữa định hướng chiến lược của HĐQT với hoạt động triển khai thực tế, nhất là trong giai đoạn doanh nghiệp đang mở rộng quy mô kinh doanh.

Việc kiện toàn nhân sự diễn ra khi Vietravel Airlines đang thúc đẩy quá trình phát triển sau khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 4/2025, ông Đỗ Vinh Quang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT hãng hàng không này.

Cùng với việc củng cố bộ máy quản trị, Vietravel Airlines đang đẩy mạnh đầu tư đội tàu bay và phát triển các đường bay quốc tế. Ngày 14/11, hãng chính thức khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Thâm Quyến (Trung Quốc), sau khoảng ba tháng triển khai đường bay TP.HCM - Thâm Quyến.

Hãng cũng lên kế hoạch phát triển thêm các đường bay kết nối Việt Nam với Trùng Khánh và Côn Minh. Nếu các tuyến bay dự kiến được đưa vào khai thác, tổng tần suất kết nối giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể đạt gần 30 chuyến mỗi tuần.

Ở lĩnh vực đầu tư đội bay, Vietravel Airlines đã ký thỏa thuận với Airbus về kế hoạch mua 50 tàu bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321. Đây là một phần trong định hướng nâng cao năng lực vận chuyển và mở rộng mạng bay trung, dài hạn của doanh nghiệp.

Trước đó, cuối tháng 10/2026, hãng tiếp nhận thêm một tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A295, bổ sung năng lực khai thác phục vụ giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Với những thay đổi về nhân sự quản trị, kế hoạch đầu tư đội bay và mở rộng thị trường quốc tế, Vietravel Airlines đang từng bước xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường hàng không ngày càng gia tăng.