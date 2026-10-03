Đoàn Thiên Ân nói về ngày cuối cùng của Kỳ Duyên sau 2 năm

Tối 2/10, Hoa hậu Kỳ Duyên chính thức có màn final walk, khép lại nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam sau 2 năm. Người đẹp diện đầm đỏ lộng lẫy, vừa xúc động vừa hạnh phúc trong ngày cuối cùng trên cương vị Miss Universe Vietnam.

Hoa hậu Kỳ Duyên trong màn final walk, khép lại nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam sau 2 năm đăng quang.

Ngay sau khoảnh khắc đặc biệt, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng Kỳ Duyên vì đã có một nhiệm kỳ đáng nhớ. Đáng chú ý, Đoàn Thiên Ân cũng có động thái dành cho người đồng hành thân thiết khi đăng tải hình ảnh chụp cùng Kỳ Duyên kèm lời nhắn: "Chúc mừng cục vàng. Cuối cùng cũng trọn vẹn rồi".

Chia sẻ ngắn gọn của Thiên Ân nhanh chóng nhận được sự chú ý. Cách gọi "cục vàng" thân mật cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai người đẹp. Trong hành trình hoạt động tại các cuộc thi nhan sắc, Kỳ Duyên và Thiên Ân từng có nhiều dịp đồng hành, xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Đoàn Thiên Ân chúc mừng Kỳ Duyên trong ngày cuối nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam.

Với Kỳ Duyên, đêm 2/10 không chỉ đánh dấu thời khắc cô trao lại vương miện Miss Universe Vietnam cho người kế nhiệm mà còn khép lại một chặng đường đặc biệt trong hành trình hoạt động showbiz. Trước đó, cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và sau 10 năm tiếp tục ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ khi trở thành Miss Universe Vietnam 2024.

Trong ngày cuối nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam, Kỳ Duyên không giấu được cảm xúc. Người đẹp xuất hiện nổi bật trong thiết kế dạ hội màu đỏ, thực hiện màn final walk trên sân khấu trước sự chứng kiến của khán giả. Sau 2 năm đoạt danh hiệu Miss Universe Vietnam, đây là khoảnh khắc mang nhiều ý nghĩa đối với người đẹp sinh năm 1996.

Sau màn final walk, Kỳ Duyên chính thức trao lại trọng trách cho người đẹp kế nhiệm. Hai năm trên cương vị Miss Universe Vietnam khép lại, nhưng hành trình của người đẹp trong showbiz vẫn tiếp tục với nhiều hoạt động phía trước. Với Kỳ Duyên, đây cũng là một cột mốc đáng nhớ khi cô có thêm một chương mới trong hành trình 12 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và sau 2 năm kể từ ngày đăng quang Miss Universe Vietnam 2024.

Kỳ Duyên trao vương miện cho tân hoa hậu đăng quang Miss Universe Vietnam 2026.

Kỳ Duyên là một trong những người đẹp có hành trình đặc biệt khi từng đăng quang hai cuộc thi nhan sắc trong nước. Năm 2014, cô giành vương miện Hoa hậu Việt Nam khi mới 18 tuổi. Đúng 10 năm sau, người đẹp tiếp tục chinh phục Miss Universe Vietnam 2024, trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2024.

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Kỳ Duyên hiện vẫn duy trì sức hút trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Người đẹp thường xuyên góp mặt tại các sự kiện, thực hiện bộ ảnh thời trang, hợp tác với nhiều thương hiệu cũng như thử sức với lĩnh vực phim điện ảnh. Bên cạnh đó, cô cũng dành thời gian chăm chút hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, chia sẻ những khoảnh khắc trong công việc và cuộc sống.

Ở tuổi 30, Kỳ Duyên theo đuổi phong cách ngày càng trưởng thành, hiện đại và cá tính. Sau khi khép lại nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam, người đẹp được kỳ vọng tiếp tục phát triển sự nghiệp riêng thay vì chỉ gắn với danh hiệu hoa hậu.