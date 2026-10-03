Quang Hùng MasterD là quán quân Tinh hà 'Say hi' 2026

Quán quân Tinh hà "Say hi" Quang Hùng MasterD chia sẻ, điều quan trọng hơn cả danh hiệu là những kỹ năng và trải nghiệm anh được bồi đắp qua từng vòng thi, giúp anh hoàn thiện bản thân hơn.

Quang Hùng MasterD gửi lời biết ơn đến gia đình, ê-kíp chương trình, các nghệ sĩ cùng tham gia và đặc biệt là khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ tất cả nghệ sĩ. Ảnh: BTC

Quang Hùng MasterD chia sẻ cảm xúc sau khi nhận cúp quán quân Tinh hà “Say hi” 2026. Thực hiện: THU HƯƠNG

Danh hiệu Á quân thuộc về Dương Domic, nam ca sĩ cùng giành giải đặc biệt Ánh sáng tinh hà.

Quán quân Tinh hà “Say hi” 2026 nhận về 250 triệu đồng và á quân là 100 triệu đồng từ chương trình.

Nhóm nhạc Anh trai “Best 5” của Tinh hà "Say hi" 2026. Ảnh: BTC

Nhóm nhạc toàn năng Anh trai “Best 5” do khán giả bình chọn gồm Quang Hùng MasterD, CONGB, Dương Domic, Captain Boy, Bùi Trường Linh.

Tính đến hết ngày 30-9, Tinh hà “Say hi” ghi nhận hơn 35,1 tỷ lượt nghe, xem và sử dụng trên đa nền tảng. Con số này vượt mốc hơn 23 tỷ lượt nghe và xem toàn cầu mà Anh trai “Say hi” 2025 từng đạt được.

Khán giả sẽ gặp lại 24 nghệ sĩ tại Tinh hà “Say hi” concert: Hẹn giữa tinh hà vào 17-10, tại TPHCM.

Các giải thưởng khác của Tinh hà “Say hi” 2026. Trong đó, ba hạng mục giải thưởng do khán giả bình chọn gồm: The group performance icon - Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất: ca khúc Xoay vòng (Hurrykng, CongB, Jsol, Vương Bình). The performer icon – Nghệ sĩ trình diễn ấn tượng nhất: Cody Nam Võ. The transformation icon – Nghệ sĩ thay đổi ấn tượng nhất: Pháp Kiều. BTC cũng trao các hạng mục gồm: The creative icon – Nghệ sĩ sáng tạo nổi bật: Jsol. The young icon – Nghệ sĩ toàn năng: Captain Boy. The music creative icon - Nghệ sĩ sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất: Wren Evans. The leader icon - Đội trưởng được yêu thích nhất(được bình chọn từ 24 nghệ sĩ): Dương Domic. The brotherhood icon - Nghệ sĩ kết nối, gắn kết: Hurrykng. The hit icon - Ca khúc được nghe và xem nhiều nhất trên đa nền tảng (VieON, YouTube, Facebook, TikTok và các nền tảng nghe nhạc): Secret với 2,7 tỷ lượt nghe và xem.

Ca khúc Secret (Quang Hùng MasterD, Wren Even, Cody Nam Võ, CongB trình diễn) trở thành ca khúc được nghe nhiều nhất trên đa nền tảng. Thực hiện: THU HƯƠNG

The Viet vanguard award - Tiên phong đất Việt: ca khúc Thêu hoa dệt gấm

Ca khúc Thêu hoa dệt gấm do Bùi Trường Linh, Jsol, Hurrykng, CongB thể hiện. Ảnh: BTC